Les couples les plus heureux sont encore ceux où l’homme gagne plus d’argent que la femme

Atlantico : Vous avez publié une étude intitulée "The female-breadwinner well-being 'penalty': differences by men's (un)employment and country", dans laquelle vous examinez la relation entre le fait que la femme soit le soutien de famille et la satisfaction de la vie dans les couples hétérosexuels. Quelles sont vos principales conclusions ?

Helen Kowalewska : La principale conclusion de notre étude est que, pour les couples hétérosexuels, le bien-être est plus faible lorsque la femme est la seule à gagner de l’argent que si l’homme est le seul soutien de famille ou que les deux partenaires ont un emploi.

Nous avons analysé les réponses à l'enquête de plus de 42 000 personnes en âge de travailler dans neuf pays. Le bien-être est mesuré en demandant aux personnes de noter leur degré de satisfaction à l'égard de leur vie dans son ensemble, de zéro (extrêmement insatisfait) à trois (extrêmement insatisfait). Aujourd'hui, de zéro (extrêmement insatisfait) à dix (extrêmement satisfait). La plupart des personnes donnent une note entre cinq et huit.

Ces "points de satisfaction dans la vie" nous donnent une idée de la façon dont le bien-être de chacun se compare à celui des autres. Avant les contrôles, la satisfaction de vie des hommes est de 5,86 lorsque la femme est le seul soutien économique, contre 7,16 lorsque l'homme est le seul soutien économique. Pour les femmes, les chiffres correspondants sont respectivement de 6,33 et 7,10.

Certains facteurs peuvent contribuer au faible bien-être des couples dont la femme est soutien de famille. Par exemple, ces couples ont des revenus moyens inférieurs à ceux des ménages à deux revenus et des ménages avec un homme soutien de famille, et sont plus susceptibles de trouver "difficile" ou "très difficile" de s'en sortir avec leur revenu actuel.

En outre, les hommes des couples dont la femme est le seul soutien de famille sont plus nombreux à se déclarer en "assez bonne", "mauvaise" ou "très mauvaise" santé et à avoir un faible niveau d'éducation.

Lorsque nous avons contrôlé ces caractéristiques et d'autres caractéristiques de base (comme l'âge et les enfants), ainsi que les attitudes à l'égard des rôles de genre et la part de chaque partenaire dans le revenu du ménage, le bien-être des femmes n'est que marginalement inférieur (-0,048) à celui des hommes.

Cependant, même après les contrôles, le bien-être des hommes est toujours significativement plus faible lorsque la femme est le seul soutien de famille au lieu de l'homme. En Allemagne, cette différence est de plus d'un point de satisfaction dans la vie (-1,112). Viennent ensuite l'Espagne (-0,616), l'Irlande (-0,609) et la France (-0,586). Toutefois, le problème est assez universel en Europe, même dans les pays où l'égalité des sexes est la plus grande, comme la Finlande.

C'est au Portugal, en Slovénie et en Pologne que l'association entre le faible niveau de bien-être et le fait que les femmes soient chargées de gagner leur vie est la plus faible, mais elle reste significative. En outre, cela semble moins lié à l'égalité qu'à l'aspect pratique. Nous suggérons que la nécessité d'un revenu, compte tenu des économies à bas salaires de ces pays, l'emporte sur les préoccupations relatives aux normes de genre.

En particulier, vos résultats mettent en évidence une "pénalité" de bien-être pour les femmes seules soutiens de famille : les hommes et les femmes sont moins satisfaits de leur vie dans la situation où la femme est le seul soutien de famille que dans les situations où les deux conjoints travaillent et où l'homme est le soutien de famille. Comment expliquer un tel résultat ?

Si notre étude indique que les caractéristiques des couples où la femme est le soutien de famille expliquent en grande partie le moindre bien-être des femmes dans ces ménages, elles n'expliquent pas l'écart avec le bien-être des hommes.

Nous pensons que cette différence restante reflète la stigmatisation sociale et les difficultés psychologiques rencontrées par les hommes dans les couples où la femme est soutien de famille parce qu'ils s'écartent des rôles de genre. Notre utilisation du terme "pénalité" lorsque la femme est le seul soutien de famille reflète la stigmatisation et le jugement auxquels sont confrontés ces couples en raison des normes culturelles liées au fait que l'homme est le soutien de famille. C'est en cela qu'il est préjudiciable au bien-être. Cela n'implique pas que le fait que les femmes gagnent leur vie soit la cause de cette pénalité.

Dans de nombreux pays, le rôle de soutien de famille reste au cœur de l'image que les hommes ont d'eux-mêmes. Le fait de subvenir aux besoins financiers de la famille est un élément clé de la masculinité et du fait d'être un "bon" père. Lorsque ces rôles sont inversés, les couples peuvent subir des "sanctions" sociales, telles que les commérages, les moqueries et les jugements de la part de la famille, des amis et d'autres personnes qu'ils connaissent, ainsi que des difficultés de santé mentale.

Il est important de noter que les hommes des couples où la femme est soutien de famille font état du bien-être le plus faible lorsqu'ils sont au chômage plutôt qu'"inactifs" (c'est-à-dire qu'ils ne recherchent pas activement un emploi et/ou qu'ils ne s'occupent pas des tâches ménagères ou d'autres responsabilités liées à la garde des enfants). Le chômage est associé aux coûts psychologiques les plus élevés, tels que le doute, l'incertitude, la solitude et la stigmatisation. Dans cette étude, nous n'incluons pas les personnes inactives pour des raisons de santé ou de handicap.

En fait, les hommes au chômage font état d'un plus grand bien-être lorsque leur partenaire ne travaille pas et qu'elle n'est pas le soutien de famille. Le fait de voir leur partenaire aller au bureau (ou travailler à domicile) tous les jours pourrait conduire les hommes sans emploi à se sentir moins bien dans leur peau. Mais lorsque leur partenaire est dans la même situation qu'eux, les hommes sans emploi peuvent avoir l'impression que leur absence d'emploi est moins "déviante".

Les hommes font également état d'un bien-être nettement plus élevé lorsque la femme est au chômage au lieu de l'homme, alors que les femmes font état d'un bien-être tout aussi faible lorsque l'un ou l'autre des partenaires est au chômage. Ainsi, alors que les hommes et les femmes trouvent difficile le fait que l'homme soit au chômage, seules les femmes semblent trouver leur propre chômage aussi difficile.

Dans l'ensemble, nos résultats suggèrent que les hommes accordent plus d'importance à leur propre situation professionnelle qu'à celle de leur partenaire.

Vous notez qu'en France, le modèle de l'homme soutien de famille est "modéré". Par ailleurs, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Irlande partagent un héritage solide (bien qu'en déclin) d'hommes soutiens de famille. À l'inverse, dans les pays du sud de l'Europe tels que l'Espagne et le Portugal, le soutien à la prise en charge des soins par les femmes est plus "implicite". Comment expliquer ces différences au sein de l'Union européenne ?

Ces différences sont tirées d'études antérieures et reflètent un mélange complexe d'héritages culturels et politiques. Par exemple, la France a toujours fourni des services de garde d'enfants plus généreux que des pays comme l'Allemagne, même aux XIXe et XXe siècles. Cela reflète le double objectif de maintenir les taux de natalité et l'emploi des femmes à un niveau élevé, compte tenu de la prédominance des petites entreprises familiales.

En Espagne, l'investissement plus limité dans les services de garde d'enfants et l'héritage de normes strictes selon lesquelles les familles prennent soin d'elles-mêmes signifient qu'une grande partie des soins non rémunérés est laissée aux femmes en tant que mères et belles-filles "par défaut". C'est ce que l'on entend par l'idée que le soutien à la prise en charge des femmes est "implicite" : si l'État ne soutient pas activement et explicitement le rôle de prise en charge des femmes par des paiements destinés à soutenir cette prise en charge, il attend toujours d'elles qu'elles effectuent la majeure partie de ce travail et offre des alternatives inadéquates sous la forme de services de garde d'enfants et de soins aux personnes âgées.

Au Portugal, cependant, comme nous l'indiquons dans le document, les pouvoirs publics soutiennent davantage l'emploi des femmes. Le gouvernement a dû investir dans les services de garde d'enfants pour que les femmes puissent travailler lorsque les hommes sont partis combattre dans les guerres coloniales des années 1960 et 1970, et le soutien à l'emploi à temps plein des femmes est resté élevé depuis lors.

Au Royaume-Uni et en Irlande, les coûts élevés et l'offre inégale de services de garde d'enfants, ainsi qu'une journée scolaire relativement courte et de nombreux emplois à temps partiel, signifient que de nombreuses femmes doivent souvent travailler à temps partiel, du moins tant que les enfants sont en bas âge. Ainsi, le modèle de l'homme soutien de famille - ou du moins une version "modifiée" de ce modèle où la femme est employée à temps partiel - reste intact.