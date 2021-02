Les chats sont l’avenir de Marine Le Pen : s’ils pouvaient voter elle serait élue en 2022…

Marine Le Pen chat Rassemblement National

Elle les aime. Et surtout elle veut être aimée de ceux qui aiment les chats.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La présidente du Rassemblement National a accordé un long entretien à « Eléments », la revue d’Alain de Besnoit. Elle y parle politique mais surtout des petits félins qu’elle adore. Dans son interview, il y a une phrase qui ressemble à un cris d’amour : « les chats sont un sanctuaire ».

Et c’est vers ce sanctuaire qu’elle effectue ses pèlerinages. Nous avons pu lire dans Gala qu’elle assumait parfaitement qu’on la traite de « mère à chats ». Sa passion est telle que Marine Le Pen a obtenu un diplôme pour devenir éleveur de chats.

Un jour qui sait, a-t-elle dit en souriant, « s’il le faut je me convertirais… ». Que Marine Le Pen aime les chats est en soi une chose assez banale. Des millions de Français partagent ce tendre élan. Mais pourquoi éprouve-t-elle le besoin d’en parler autant ?

Parce qu’elle fait de la politique et que les chats constituent un bon argument électoral. Nombreux sont ceux qui se sentiront émus d’apprendre que la présidente du Rassemblement National vibre comme eux pour ces délicieuses petites bêtes à poils.

De surcroît, le chat est un marqueur politique évident. Dans les années 30 puis sous Vichy nombre d’écrivains, Jouhandeau, Céline avaient des chats sur leur bureau. Le chat est incontestablement de droite.

Mais Marine Le Pen sait qu’il lui faut aussi chercher des voix à gauche. C’est pourquoi elle installera sur son canapé un Thomas O’Malley et une blanche Duchesse, très aristochic.

Ils ne seront pas de trop pour bouter hors de l’Elysée le répugnant Nemo dont les « ouaf, ouaf » empoisonnent le voisinage et la France.

Il y a chez moi un chat. C’est celui de ma fille qui pense qu’il serait plus heureux à la campagne qu’à Paris. Il passe la majeure partie du temps dehors. Il grimpe aux arbres pour tuer des oiseaux et ramène à la maison des cadavres de mulots. C’est un prédateur barbare.

Les chats de Marine Le Pen, eux, sont doux et pacifiques. Elle les nourrit avec les meilleures croquettes qu’on trouve sur le marché. Et elle leur apprend les bonnes manières. Contrairement à mon matou, ils ne tuent pas. Et s’ils griffent c’est seulement les Arabes…