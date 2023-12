Les chats aiment aussi jouer à la balle. Mais selon LEURS règles

Un British shorthair joue avec un jouet lors de l'exposition féline internationale "Valencia Cup" à Moscou, le 18 novembre 2017

Elizabeth Renner a obtenu son doctorat à l'université George Washington sur le thème de l'apprentissage social (comment les enfants, les adultes et les grands singes apprennent par eux-mêmes et par les autres). Elle est actuellement chargée de cours au département de psychologie de l'université de Northumbria.

Chez les chats domestiques, le comportement consistant à aller chercher des objets est plus fréquent que le fait de venir quand on les appelle, de miauler sur commande ou de jouer à des jeux. Il peut également y avoir des différences entre les races en ce qui concerne le fait d'aller chercher quelque chose (du moins chez les chats de race). Par exemple, les chats siamois et leurs variantes croisées sont connus pour être de bons rapporteurs.

Nous avons voulu en savoir plus sur la manière dont les chats vont chercher des objets et sur les raisons qui les poussent à le faire. Dans le cadre d'une enquête en ligne, nous avons interrogé les propriétaires de chats qui jouent à ce type de jeu. La quasi-totalité de ces chats (94,4 %) n'avaient pas été entraînés à aller chercher et la plupart étaient jeunes (moins d'un an) lorsque leurs propriétaires ont remarqué pour la première fois qu'ils pouvaient le faire.

Au moment de l'enquête, ces chats avaient été entrainés pendant quatre ans en moyenne. Mais il y avait beaucoup de différences - certains étaient de nouveaux rapporteurs, tandis que d'autres avaient joué à la balle toute leur vie.

Ce que nous avons appris

Nous avons découvert que les chats préfèrent avoir le contrôle de leurs séances de jeux. D'après leurs propriétaires, les chats qui ont l'habitude de prendre l'initiative des séances de jeu semblent plus enthousiastes. Ces chats ont effectué plus de sessions de jeu par mois et ont récupéré l'objet plus de fois au cours d'une même session de jeu.

La plupart des chats de notre échantillon étaient de race mixte (86 %). Parmi les chats de race, les Siamois étaient les plus nombreux (22,5 %), ce qui confirme leur réputation de rapporteurs.

Les chats qui vont chercher préfèrent le faire avec des jouets tels que des imitations de souris et des jouets à base d'herbe à chat. Mais ils tirent également parti de leur environnement et vont chercher des objets tels que du papier froissé, des attaches de cheveux ou des capsules de bouteilles.

Dans l'ensemble, les propriétaires ont signalé de nombreuses différences dans le comportement d'aller chercher l'objet. Certains chats apportent d'abord l'objet à leur propriétaire, tandis que d'autres réagissent après que leur propriétaire ait lancé l'objet. Certains chats ne ramènent l'objet qu'à mi-chemin. Certains sont difficiles quant aux objets avec lesquels ils veulent jouer, et d'autres ne vont chercher l'objet qu'à certains moments ou dans des endroits particuliers de la maison (comme en montant ou en descendant les escaliers).

Les chats joueurs

Lorsque les chats jouent, ils ressemblent à ceux qui chassent. Par exemple, ils poursuivent, mordent, sautent et traquent leur proie ou l'objet de leur choix. La chasse est un comportement naturel chez les chats, qui ont donc besoin d'un exutoire.

Le jeu présente d'importants avantages pour les chats de compagnie : il prévient les agressions envers les humains et remplace la prédation sur les animaux vivants.

Les propriétaires peuvent également apprendre à connaître les besoins de leurs chats au cours des séances de jeu, par exemple la durée pendant laquelle ils aiment jouer, et contribuer ainsi à renforcer leur lien. Les jeunes chats sont plus enclins à jouer, que ce soit avec des objets ou avec leurs congénères. Mais nous ne savons pas grand-chose de la différence entre le jeu des chats adultes et celui des chatons ou des jeunes chats, car les recherches sont encore trop limitées.

Bien que le lien entre les chats et leurs propriétaires n'ait pas fait l'objet de nombreuses recherches, certaines études ont montré qu'il s'agit d'une relation importante. Par exemple, une étude réalisée en Suède en 2017 a révélé que les chats recherchaient davantage le contact social avec leur propriétaire après avoir été laissés seuls pendant 30 minutes - ils se débrouillaient bien seuls, mais leur comportement changeait lorsque leur propriétaire rentrait à la maison.

Il est important que les propriétaires prennent le temps de jouer avec leur chat chaque jour. De courtes périodes de jeu plusieurs fois par jour suffisent, et il ne s'agit pas nécessairement jouer à la balle. Si les chats aiment cet exercice, cela s'applique probablement à tous les types de jeux. En général, ils préfèrent les jouets qui ont les caractéristiques d'une proie - par exemple, les jouets qui peuvent se briser ou se détacher, ou qui bougent de façon erratique (comme les jouets sur une tige).

Les propriétaires peuvent apprendre et comprendre la signification des signaux comportementaux de leur chat au cours d'une séance de jeu. Lorsqu'un chat veut que son propriétaire joue avec lui, il peut lui apporter un jouet ou s'asseoir à côté de l'objet en question avant de regarder son propriétaire avec impatience. Les exemples de comportement qui montrent qu'un chat veut mettre fin à la séance de jeu sont les suivants : il se couche, s'éloigne de la zone de jeu ou ne court plus après un jouet lorsqu'il est lancé.

Si les propriétaires savent lire et interpréter le langage corporel de leur chat et savent quand commencer ou terminer une séance de jeu, le chat appréciera cette expérience et pourra avoir d'autres occasions de jouer à l'avenir - peut-être même jusqu'à enfin aller chercher et rapporter le jouet !

L'étude des auteurs de l'article est visible sur ce lien

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.