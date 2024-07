Les cancers du penis sont en forte hausse dans le monde : voilà ce qu’il faut en savoir

Des touristes passent devant un dessin de pénis sur le sable de la plage d'en Bossa à Ibiza, le 30 juillet 2020.

Si les pays en développement ont tendance à avoir les taux les plus élevés de cancer du pénis, les cas sont en augmentation dans la plupart des pays européens. Les cas ont tendance à augmenter avec le vieillissement de la population. Le fait d'avoir plus de 50 ans est l'un des principaux facteurs de risque du cancer du pénis, et l'Europe a une population vieillissante.

Parmi les autres facteurs de risque figurent un prépuce rétréci, une mauvaise hygiène génitale et le tabagisme. Le cancer du pénis est rare chez les personnes qui ont été circoncises à la naissance.

Les cellules squameuses de la peau du pénis sont responsables de plus de 90 % des cancers du pénis. D'autres tumeurs malignes, telles que le mélanome, le carcinome basocellulaire ou le sarcome, sont moins fréquentes. Une infection par le papillomavirus humain (HPV) a été identifiée dans environ la moitié des cas de cancer des cellules squameuses.

Les papillomavirus se propagent par contact cutané et constituent probablement l'infection sexuelle la plus couramment transmise par l'homme. Plus de 70 % des adultes sexuellement actifs contractent des infections à papillomavirus, généralement à l'adolescence.

Les infections ne provoquent généralement pas de symptômes et peuvent disparaître en quelques mois ou quelques années sans complications à long terme. Malheureusement, une infection antérieure par le VPH ne semble pas protéger contre une nouvelle infection.

Ces infections peuvent persister juste sous la surface de la peau. Dans le pénis, cela peut entraîner des modifications de la texture et de la couleur de la peau, connues sous le nom de "changements pré-malins". Un ulcère ou une verrue indolore et sans symptôme peut se développer, généralement sur le gland et sous le prépuce.

Le HPV 16, le type de HPV à haut risque le plus courant, peut déclencher des changements malins dans les tissus du pénis ou du col de l'utérus, de la bouche, de la gorge, de la vulve, du vagin et de l'anus. Il s'agit probablement du HPV le plus cancérigène. Heureusement, les vaccins contre le VPH ont déjà permis de réduire considérablement les taux de cancer du col de l'utérus. Les effets de ces vaccins sur le cancer du pénis prendront probablement plus de temps à se manifester, car il s'écoule généralement une longue période entre l'infection par le VPH et l'apparition du cancer.

Le diagnostic du cancer du pénis est souvent retardé en raison de la culpabilité ou de l'embarras des patients. De nombreux hommes déclarent avoir recours à l'automédication avec des crèmes antimicrobiennes ou stéroïdiennes tout en remettant à plus tard un rendez-vous avec un médecin.

Les médecins contribuent aussi souvent à ces retards, car les lésions sont parfois classées à tort comme bénignes. Si les cellules malignes se sont propagées aux glandes lymphatiques de l'aine, les chances de guérison sont beaucoup plus faibles, d'où l'importance d'un diagnostic et d'un traitement rapides.

Le traitement

Le tissu cancéreux peut être retiré avec succès par laser ou microchirurgie. Ce traitement peut être associé à une chimiothérapie ou à une radiothérapie. Toutefois, certaines tumeurs ne réagissent pas bien au traitement et il peut être nécessaire d'amputer le pénis. Mais il s'agit toujours d'un dernier recours.

Un récent reportage de la BBC a révélé que le Brésil a l'un des taux les plus élevés d'amputation du pénis, avec près de deux amputations par jour.

Mais l'espoir pointe à l'horizon. De nouvelles approches, telles que l'utilisation de cellules T modifiées (un type de cellule immunitaire) qui attaquent les cellules infectées par le VPH, ou des immunothérapies comme le tislelizumab qui améliorent les réponses immunitaires aux tumeurs épidermoïdes, se sont avérées efficaces dans quelques cas.