Les barres de protéines sont-elles vraiment plus saines que les barres chocolatées ?

Les ventes de barres chocolatées, qui génèrent 341 millions de chiffre d'affaires annuel, sont en hausse de 7%.

Atlantico : Ces dernières années, les barres protéinées ont su s’imposer dans la vie de tout un chacun, ou presque. Pour l'essentiel, elles sont perçues comme des produits bons pour la santé ; potentiellement utiles à tout athlète en devenir. Pour autant, peut-on vraiment affirmer que ces casse-croutes réputés sains sont ce qu’ils prétendent être ? Quel est réellement leur apport, sur le plan sanitaire ?

Béatrice de Reynal : Toutes ces barres, qu’elles soient « protéinées » ou gourmandes, sont très riches en sucres simples à assimilation rapide. Elles ont bien plus de succès encore en Amérique du Nord, où se nourrir est une question de caler sa faim, qui est très souvent inassouvissable à cause notamment de la quantité de sucres qui est absorbée.

Malheureusement, le mot « protéine » est magique et « fait vendre ». En effet, les protéines sont des nutriments « nobles » en ce qu’ils construisent les parties nobles que sont les muscles, les éléments figurés du sang, les hormones… Elles participent à la musculation, donc à la forme, donc à la minceur aussi, car elles sont très satiétantes. Mangez des protéines maigres (un filet de poulet, un poisson blanc, un œuf ou du fromage blanc 0 %) et vous pouvez votre faim pour un moment. Bien pratique.

Les protéines est aussi à la base de la croissance des bébés, des enfants, et nourriture clé de la vieillesse. Inutile de continuer : les protéines sont précieuses. Mais ne vous laissez pas tromper par l’effet de halo qu’elles induisent. Une barre qui affiche « protéine » peut aussi être très riche en sucre.

Lisez les étiquettes.

Comment expliquer que le produit se vende aussi bien si, en réalité, tout ou partie des barres protéinées cachent des denrées particulièrement sucrées (parfois plus que des sucreries vendues comme telles) ? Faut-il, par ailleurs, condamner d’office de tels aliments ?

Chacun est libre d’acheter et de consommer les aliments qu’il souhaite. Notre rôle est de l’informer. Non, ces produits ne sont pas « sains », et doivent être consommés qu’avec modération, et en tenant compte du reste des apports de la journée. Si vous faites une heure d’activité par jour, vous n’avez pas significativement besoin de plus d’énergie. Vous avez seulement besoin de plus d’eau, pour refroidir votre corps en mouvement et drainer. Mais ces barres sont concentrées et peuvent être pratiques en randonnée, en plus des fruits ou du pain que vous pouvez emporter. Et non : elles ne sont pas dangereuses, bien sûr. Ouvrez l’œil avant d’ouvrir la bouche* !



Pour beaucoup, la protéine constitue l’apport le plus important du repas. Est-ce une bonne façon de s’alimenter ? Comment, éventuellement, revoir son alimentation pour s’assurer d’être en bonne santé ?

Non ! Les protéines ne sont pas les éléments le plus important de votre repas. Le PNNS (programme national nutrition santé) vous recommande de consommer de la viande blanche ou rouge 5 fois par semaine, du poisson 2 fois par semaine. Autrement dit : du poisson ou de la viande à un seul des repas principaux.

L’essentiel de votre repas, ce sont les fruits et légumes (5 portions par jour au moins), les céréales – de préférence complètes - les légumineuses (lentilles, pois chiche, pois). Un peu de graines non salées ni sucrées, et une cuillérée à soupe d’huile de colza par jour.

Laissez de la place aux protéines, mais pas TOUTE la place !