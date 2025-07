Poilus

Les animaux aussi ont le rhume des foins et voilà comment repérer si le votre en souffre

Éternuements, grattages, yeux larmoyants : la saison des pollens frappe autant les humains que leurs compagnons à quatre pattes. Chiens, chats, chevaux, lapins ou cochons d’Inde peuvent développer un rhume des foins, parfois sévère, qui se manifeste par des écoulements nasaux, des irritations oculaires ou des démangeaisons cutanées. Carnet de bord, toilettage régulier, promenades aux heures creuses et suivi vétérinaire sont les clés pour limiter l’exposition et soulager leurs allergies, un réflexe plus que jamais indispensable alors que changement climatique et pollution font grimper les niveaux de pollen.