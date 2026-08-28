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Blurred backgroundLe chancelier allemand Friedrich Merz apparaît entre un drapeau allemand et un drapeau européen alors qu’il arrive pour donner une conférence de presse. (Image d'illustration)
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AMBITIONS ALLEMANDES

28 août 2026

Leadership sur la défense européenne : quand Friedrich Merz voit l’Allemagne nettement plus grosse qu’elle n’est

Alors que l'Allemagne affiche une volonté renouvelée de moderniser ses capacités militaires et de redéfinir son rôle sur le continent, les spéculations sur l'émergence d'un leadership berlinois sans partage se multiplient. Entre vulnérabilité face à la menace russe, difficultés économiques et déclin démographique, analyse des ressorts réels du réarmement allemand et des limites de son hégémonie en Europe.

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MOTS-CLES

couple franco-allemand , Friedrich Merz , Défense , SCAF , Armée allemande , Défense européenne , Russie

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Hans Stark

Hans Stark est chercheur à l'IFRI (Cerfa) et professeur à la Sorbonne.

 