AMBITIONS ALLEMANDES

Leadership sur la défense européenne : quand Friedrich Merz voit l’Allemagne nettement plus grosse qu’elle n’est

Alors que l'Allemagne affiche une volonté renouvelée de moderniser ses capacités militaires et de redéfinir son rôle sur le continent, les spéculations sur l'émergence d'un leadership berlinois sans partage se multiplient. Entre vulnérabilité face à la menace russe, difficultés économiques et déclin démographique, analyse des ressorts réels du réarmement allemand et des limites de son hégémonie en Europe.