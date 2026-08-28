AMBITIONS ALLEMANDES
28 août 2026
Leadership sur la défense européenne : quand Friedrich Merz voit l’Allemagne nettement plus grosse qu’elle n’est
Alors que l'Allemagne affiche une volonté renouvelée de moderniser ses capacités militaires et de redéfinir son rôle sur le continent, les spéculations sur l'émergence d'un leadership berlinois sans partage se multiplient. Entre vulnérabilité face à la menace russe, difficultés économiques et déclin démographique, analyse des ressorts réels du réarmement allemand et des limites de son hégémonie en Europe.
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MOTS-CLEScouple franco-allemand , Friedrich Merz , Défense , SCAF , Armée allemande , Défense européenne , Russie
THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Hans Stark est chercheur à l'IFRI (Cerfa) et professeur à la Sorbonne.
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Hans Stark est chercheur à l'IFRI (Cerfa) et professeur à la Sorbonne.