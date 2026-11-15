TEMPS COSMIQUE

Le temps existe-t-il ou n’est-ce qu’une illusion ?

Le temps s’écoule-t-il réellement ou n’est-il qu’une illusion de notre perception ? Depuis les travaux d’Albert Einstein sur la relativité, la question divise physiciens et philosophes. Mais les observations de la cosmologie moderne apportent un nouvel éclairage : à l’échelle de l’Univers, il existerait bien un temps cosmique commun et une forme de présent objectif.