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Des enfants et leurs accompagnateurs passent devant les horloges de l'installation artistique « Zeitfeld » (champ temporel) de l'artiste allemand Klaus Rinke à Düsseldorf, dans l'ouest de l'Allemagne, le 23 octobre 2025.
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TEMPS COSMIQUE

15 novembre 2026

Le temps existe-t-il ou n’est-ce qu’une illusion ?

Le temps s’écoule-t-il réellement ou n’est-il qu’une illusion de notre perception ? Depuis les travaux d’Albert Einstein sur la relativité, la question divise physiciens et philosophes. Mais les observations de la cosmologie moderne apportent un nouvel éclairage : à l’échelle de l’Univers, il existerait bien un temps cosmique commun et une forme de présent objectif.

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MOTS-CLES

temps , cosmos , Présent , avenir , univers , science , recherche , Albert Einstein , illusion , train , mouvement , présent cosmique , temps cosmique , relativité , cosmologie , cosmologie moderne

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Daryl Janzen

Daryl Janzen est responsable d’observatoire et enseignant en astronomie à l'Université de la Saskatchewan.

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