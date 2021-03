Atlantico.fr : Vous publiez « Le tabou de l'entrisme islamique en entreprise : Guide du manager » chez VA EDITIONS. Dans votre ouvrage, vous analysez des exemples concrets sur « l'entrisme islamique en France » qui s’immisce dans le monde de l'entreprise. Vous évoquez notamment la manipulation des syndicats, le refus d'être dirigé par une femme manager ou la hantise d'être catalogué de raciste islamophobe.

Sur quel constat et sur quelles expériences portez-vous cette analyse et ce constat ?

Adel Paul Boulad : L’entreprise reflète la société et réciproquement.

Qui pourrait imaginer que ce que vit Klaus Kinzler à l’IEP Grenoble, ou la jeune Mila n’allait pas survenir en entreprise.

Qui pourrait imaginer que l’entrisme islamique à l’école dénoncé par le rapport Orbin dès 2004, allait par magie, éviter l’entreprise.

Mes toutes récentes interventions en entreprise me révèlent des faits encore plus graves que ceux mentionnés dans le livre.

En page 125, je mentionne ma rencontre avec le chef d’une cellule syndicale CGT : «Avant on pouvait négocier, maintenant c’est l’enfer, sur vingt-cinq syndicalistes, ils sont vingt ». Les revendications s’entremêlent : professionnelles,religieuses.

C’était fin 2017.

Aujourd’hui en 2021, je suis sollicité pour douze sites industriels d’un secteur stratégique. Pour deux de ces sites, sous la pression et la manœuvre habile d’un activiste, les non-musulmans ont dû quitter les cellules syndicales CGT désormais 100% islamisées. La pression s’étend désormais sur les dix autres sites. Ce regroupement correspond à la deuxième étape du cycle de l’entrisme que j’ai appelé CCC en page 75-82 du livre. Il s’agit du regroupement des coreligionnaires. L’étape suivante concerne l’application des valeurs islamiques notamment l’éviction des femmes de toutes les instances CSE, management etc.

Un de mes derniers ateliers pour un groupe de huit DRH de sites d’un grand transporteur m’a profondément ému. En moins d’une heure, lors du tour de table pour l’inventaire des attentes, chaque témoignage était sur le même modèle. Au début la personne tendait à minimiser, à banaliser ce qu’elle subissait. Puis, elle se confiait progressivement en présence de ses collègues. La cascadede détresse et d’humiliations subies a duré une heure. J’avais devant moi des DRH qui avaient tout simplement perdu leur raison d’être.

Ce que j’entends et traite sur le terrain, les médecins du travail l’entendent aussi. Pourquoi un médecin du travail diligente-t-il une enquête chez un des grands opérateurs télécoms ? La souffrance au travail rapportée par des ingénieurs femmes, de surcroît en demande de mutation dans un autre service, avait fini par alerter le service médical de l’entreprise. En effet, ces femmes subissaient l’application des valeurs islamiques imposées par leur chef de service, officiellement en tenue salafiste au bureau.

Et, contrairement à ce que l’on pouvait espérer, les relations avec les activistes islamiques sont loin d’être pacifiées. Sauf si l’on comprend pacification par soumission ou avalage de couleuvres.

Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ce guide ?

C’est au fur et à mesure de mes interventions en entreprise, et de mes formations que l’idée du guide s’est imposée. J’avais des résultats. A raison de huit personnes par formation, pour faire un travail de qualité, il me fallait être 1 000 comme moi pour traiter le défi. Mes actions sur le terrain, me donnaient l’impression d’écoper, avec une cuiller à café, un paquebot de deux cent mille tonnes rempli d’eau. Avec le guide, mon ambition est de passer d’une cuiller à café à 1000 m3 par jour. C’était la performance de mes amis d’Areva dans les cent premiers jours de leur intervention à Fukishima.