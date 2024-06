Le Royaume-Uni vit aussi une campagne de législatives express : que s’y dit-il ?

Le chef de la réforme britannique Nigel Farage s'exprime lors du lancement de la politique économique du parti à Londres le 10 juin 2024, avant les élections générales britanniques du 4 juillet.

Des élections législatives anticipées seront organisées le 4 juillet prochain au Royaume-Uni. Quels sont les principaux enjeux de ces élections ? On fait le point.

Sophie Loussouarn est spécialiste de l’histoire politique et économique du Royaume-Uni et proche du monde politique anglo-saxon.

Atlantico : Des élections législatives anticipées seront organisées le 4 juillet prochain au Royaume-Uni. Comment expliquer qu'il y ait de nouvelles élections ? Le scénario est-il similaire à celui de la France ? Cela annonce-t-il le retour des travaillistes ?

Sophie Loussouarn : Le 22 mai, le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé l'organisation d'élections législatives anticipées le 4 juillet, face à la baisse de l'inflation qui aujourd'hui est tombée à 2 %. L'économie britannique est à un tournant. Mais cette amélioration ne permettra sans doute pas aux conservateurs de rattraper le retard de 20 % dans les sondages sur les travaillistes. Le Premier ministre devait organiser ces élections avant le mois de janvier 2025. Il n'était pas dans l’obligation de le faire le 4 juillet. Il a choisi cette date afin de tenter de bénéficier électoralement de l’effet de la baisse de l'inflation. La situation risquait de ne pas s'améliorer davantage dans les mois à venir. Aurait-il été préférable d’organiser ce scrutin au mois de novembre ? Rien n’est moins sûr.

Quels sont les principaux enjeux et thèmes au cœur de la campagne au Royaume-Uni ?

Les principaux thèmes de campagne sont le pouvoir d'achat et l'immigration. La croissance économique et la politique migratoire sont au coeur des débats. La réforme du système de santé, la sécurité et la défense figurent aussi parmi les autres sujets majeurs de la campagne des législatives.

Au regard des sondages d'opinion et de l’avis des Britanniques, quels sont les enjeux de la campagne ? Y a-t-il une plus forte envie de se mobiliser de la part des électeurs par rapport aux précédentes élections ? Que se dit-il au cœur de la campagne chez les citoyens britanniques ?

73 % des Britanniques aspirent au changement dans le cadre de ces élections. Il y a de la lassitude après quatorze ans de gestion conservatrice. Depuis 2010, cinq premiers ministres conservateurs se sont succédé à Downing Street, David Cameron de 2010 à 2016, Theresa May de 2016 à 2019, Boris Johnson de 2019 à 2022. Liz Truss est restée à peine 40 jours. Rishi Sunak est premier ministre depuis la fin octobre 2022.

L'électorat a perdu confiance dans la classe politique et souhaite sanctionner le parti de l'austérité et du Brexit et le parti qui a augmenté les impôts au plus haut niveau depuis 70 ans.

Depuis 2010, où les conservateurs sont arrivés au pouvoir, le Royaume-Uni a connu un déclin. En réalité, le Royaume-Uni ne s'est toujours pas remis de la crise financière de 2008. Il a été confronté au Brexit, à la pandémie de Covid-19 et aux conséquences de la guerre en Ukraine. Ces trois crises ont aggravé la situation économique au Royaume-Uni.

Est-ce que ce contexte politique et la campagne des élections législatives sont révélateurs des failles ou des fragilités de la société britannique, comme les élections législatives en France ? Que traduisent les aspirations des électeurs au Royaume-Uni ?

Parmi leurs priorités, les électeurs aspirent à une amélioration de leur pouvoir d'achat, à une plus grande stabilité et à une réduction de l'immigration. Rien que sur la journée du mardi 18 juin 2024, 882 immigrés illégaux ont traversé la Manche sur quinze bateaux. La politique de lutte contre ces flux migratoires illégaux n'a pas fonctionné. Les travaillistes ont l’intention de remettre en cause la politique d'expulsion des immigrés illégaux vers le Rwanda.

Y a-t-il déjà des projections sur le résultat potentiel des législatives et sur les intentions de vote ? Va-t-il y avoir des grands changements et un bouleversement majeur lié à cette campagne et aux potentiels résultats ?

Dans l'état actuel des choses, les sondages montrent que les travaillistes devraient l’emporter avec 43 % des suffrages. Le raz-de-marée travailliste pourrait être supérieur à celui de Tony Blair en 1997.

La campagne est plus apaisée qu’en France car il y a une relative stabilité de la démocratie. On assiste à la montée du parti Reform UK de Nigel Farage dans les sondages mais cela ne devrait pas lui permettre d’avoir plus de trois sièges à la Chambre des communes. En Angleterre, le système électoral, via le scrutin majoritaire uninominal à un tour (first-past-the-post voting), favorise les partis majoritaires.

Les deux partis majoritaires sont le Parti conservateur et le Parti travailliste. Il devrait y avoir une alternance à l’issue de ces élections. Le Parti travailliste, après quatorze ans de gestion conservatrice, est en tête dans les sondages et pourrait remporter entre 400 et 440 sièges à la Chambre des communes. Les conservateurs en perdront beaucoup.

Ces deux partis arriveront aux deux premières places. Les libéraux démocrates devraient se hisser en troisième position. Reform UK pourrait se positionner en quatrième position. Mais le parti de Nigel Farage pourrait connaître une percée et dépasser les conservateurs, selon un récent sondage.

Les résultats des législatives au Royaume-Uni pourraient-ils déboucher sur un nouveau cycle politique et une nouvelle page de l'histoire politique britannique ?

Sir Keir Starmer, le chef de file des travaillistes britanniques, a évoqué un plan précis dans son manifeste. Il veut mettre fin à ce qu'il appelle le chaos des conservateurs et il souhaite entamer un travail de renouvellement national. Il veut restaurer l'espoir, tourner une page. Il veut retourner aux fondements d’une bonne gouvernance. Il souhaite restaurer la sécurité nationale, avoir des frontières sûres et une stabilité économique. Il veut reconstruire le Royaume-Uni. Il souhaite créer de la richesse dans toutes les communautés. Il souhaite protéger l'environnement, revitaliser les centres villes, améliorer le monde du travail et permettre aux jeunes générations d'acquérir des compétences qui leur serviront pour l'avenir.

A quelques jours du vote, quel est l'état d'esprit de la campagne ? Qu’est-ce qu’il se dit actuellement au Royaume-Uni ? Quelles sont les principales préoccupations des Britanniques dans le cadre de ces élections ?

Pour la première fois, les travaillistes apparaissent comme un parti auquel il est possible de faire confiance pour gérer l'économie du pays. Keir Starmer, le chef du Parti travailliste, est beaucoup plus modéré que Jeremy Corbyn, qui était le Mélenchon britannique et qui a dirigé le parti travailliste de 2015 à 2020.

La campagne est donc dominée par des débats sur la réforme de l'économie, sur la nécessité d’apporter davantage de stabilité au Royaume-Uni et sur l’objectif de restaurer le pouvoir d’achat des Britanniques.

Keir Starmer a annoncé qu’il souhaitait créer un partenariat avec le monde des affaires. Cela constitue une toute nouvelle approche par rapport à Jeremy Corbyn.

Le leader du parti travailliste souhaite créer une entreprise d'énergie qui sera nationalisée afin de réduire les factures des ménages.

Pour la première fois, le Parti travailliste a aussi mis l'accent sur la sécurité nationale et la nécessité de renforcer l'armée britannique. Les travaillistes ont aussi confirmé l’engagement du Royaume-Uni sur la politique nucléaire, son engagement dans l'OTAN et la nécessité de consacrer 2,5 % du PIB pour la défense afin de protéger la population britannique du terrorisme et de l'espionnage.







Sophie Loussouarn a publié "Brexit and its Aftermath" chez Bloomsbury Academic