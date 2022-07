Le risque déflationniste est désormais plus marqué que celui d’une inflation galopante

Le risque de déflation est-il aujourd’hui plus fort que celui d’inflation ?

François-Xavier Oliveau accompagne les entreprises dans leur transition écologique, à la fois en capital et sur le plan opérationnel. Il vient de publier La crise de l'abondance aux Editions de l'Observatoire. Il y interroge l'invraisemblable paradoxe d'une société plus riche que jamais mais traversée de crises majeures. Après avoir décrit le mécanisme d'innovation et de baisse permanente des prix qui nous donne accès à l'abondance, il propose des solutions concrètes pour maîtriser cette abondance. Son premier essai, Microcapitalisme (PUF, 2017, collection Génération Libre ) a obtenu le prix du jury du comité Turgot. Il a enfin publié en avril 2019 une étude avec l'Institut Sapiens sur les impacts entre technologie, prix et monnaie, Pour la Création d'un dividende monétaire .

Atlantico : Alors que l’on entend beaucoup l’importance de la lutte contre l’inflation, le risque de déflation est-il aujourd’hui plus fort que celui d’inflation ?

François-Xavier Oliveau : Je ne sais pas si la déflation est le bon terme, mais tout est en place pour un contre-choc déflationniste : un contre-choc de baisse de prix après une forte hausse. Cela se manifeste lorsqu’il y a une inversion de l’équilibre entre l’offre et la demande. Pour l’instant, la demande est très ralentie alors que l’offre s’est rétablie. Je pense que tout est en place pour que ce phénomène se produise. Le dernier boulon dans la mécanique, c’est la hausse des taux de la Fed et de la BCE (cette dernière étant restée plus prudente). L’inflation core -hors matière première - a commencé à régresser aux Etats-Unis depuis mars dernier. On n’est probablement pas très loin du pic du niveau de prix duquel on pourrait redescendre de façon forte. Je m’attends à une inflation négative à horizon douze – dix-huit mois.

Quels sont les indices qui nous permettent d’appréhender le risque déflationniste ?

C’est d’abord l’inversion de l’offre et de la demande. Les prix ont stimulé la capacité d’offre en ouvrant la possibilité de produire et transporter plus. Inversement, ils ont freiné la demande. Le contrecoup va donc arriver et probablement assez vite et assez fort. La politique monétaire est redevenue très prudente. On crée plutôt moins de monnaie que ce qu’on a créé jusqu’à présent. On est plutôt à 5 ou 6% par an.

Notre situation est-elle comparable à celle des années 70 ?

Les années 1970, je ne pense pas, car la situation à l’époque était surtout liée à un rythme de création monétaire extrêmement fort. L’inflation était alors un phénomène très fortement monétaire. C’est la fin des accords de Bretton Woods en 1971 qui déclenche une création monétaire forte qui se traduit par un endettement des pays en augmentation. C’est d’ailleurs ce qui déclenche la crise pétrolière. A l’époque, les Etats ont fait tourner la planche à billets de manière considérable, bien plus qu’actuellement. Aujourd’hui, on a tellement de monnaie que la politique monétaire a perdu beaucoup de son influence. A mon sens, on est plus proche de la crise de 1999-2000. Et je pense que si contrecoup il y a, il ne sera pas forcément très long. De la même manière, en 1999, il y avait une euphorie très forte, accompagnée de beaucoup d’excès et de très fortes hausses sur les marchés qui se sont soldées par un contrecoup très violent. C’est plutôt cela que ça m’évoque.

À terme, cet épisode de turbulences va-t-il perturber sur un temps long la valeur de notre monnaie ?

A long terme, si l’on considère que l’économie est un phénomène structurellement déflationniste -ce qui est mon cas, puisque le progrès technique fait baisser les prix – on peut considérer que la situation est une anomalie de court terme liée à la guerre en Ukraine et la crise Covid. Une fois ces deux évènements résolus, on va revenir à une tendance déflationniste et je m’attends à ce qu’on revienne à des taux très bas voire négatifs à horizon 12 ou 18 mois. Cela nous ramènerait à des niveaux de devises et taux qui ne sont pas loin de ce qu’on a connu. Les banques centrales sont actuellement parfaitement dans leur rôle, mais l’arme qu’elles utilisent n’est pas la bonne car l’inflation n’est pas d’origine monétaire. Cela souligne la limite des armes anti-inflation de ces institutions. Elles subissent bien plus qu’elles ne contrôlent.

Hausse des taux contre l’inflation : la BCE au risque du contretemps