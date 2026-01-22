POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Cette illustration, réalisée le 7 janvier 2025, montre une image de Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et le logo de Meta.

©

Cette illustration, réalisée le 7 janvier 2025, montre une image de Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et le logo de Meta.

HALTE-LA

22 janvier 2026

Le revirement de Mark Zuckerberg concernant le métavers : quelles conséquences pour l'avenir de la réalité virtuelle ?

La vision de Mark Zuckerberg pour le métavers visait à réinventer nos interactions avec le monde mais aussi entre nous, en nous offrant un univers immersif où informations numériques et physiques se fondraient harmonieusement.

Photo of Per Ola Kristensson
Per Ola Kristensson Go to Per Ola Kristensson page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

réalité virtuelle , Mark Zuckerberg , métavers , Meta

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Per Ola Kristensson image
Per Ola Kristensson

Per Ola Kristensson est professeur d'ingénierie des systèmes interactifs au département d'ingénierie de l'université de Cambridge et membre du Trinity College de Cambridge. Ses recherches portent sur la conception de systèmes interactifs intelligents qui permettent aux individus d'être plus créatifs, expressifs et épanouis au quotidien. Sa thèse de doctorat portait sur la technologie des claviers gestuels, qu'il a co-inventée avec le Dr Shumin Zhai entre 2001 et 2002. En 2007, il a cofondé la société ShapeWriter, Inc.

Populaires

1Dans la tête de Donald Trump : les Européens comprennent-ils vraiment à qui ils ont affaire ?
2Trump vs élites globales : avantage à…
3Certains médias américains pointent un problème de vieillissement voire de dégénérescence cognitive chez Donald Trump : faut-il y prêter attention ou non ?
4Prendre de l’Ozempic ou autres GLP-1 vaut-il la peine alors que les données médicales indiquent d’importantes reprises de poids post-traitement ?
5Bras de fer transatlantique : le Sisu finlandais dont devrait s’inspirer la France
6Comment le roman 1984 de George Orwell a prédit les bouleversements mondiaux qui se produisent aujourd'hui
7Lapsus en série de Trump à Davos, « jokes » de l‘ambassadeur US à Reykjavík : après le Groenland, l’Islande ?