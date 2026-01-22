Le revirement de Mark Zuckerberg concernant le métavers : quelles conséquences pour l'avenir de la réalité virtuelle ?

Per Ola Kristensson est professeur d'ingénierie des systèmes interactifs au département d'ingénierie de l'université de Cambridge et membre du Trinity College de Cambridge. Ses recherches portent sur la conception de systèmes interactifs intelligents qui permettent aux individus d'être plus créatifs, expressifs et épanouis au quotidien. Sa thèse de doctorat portait sur la technologie des claviers gestuels, qu'il a co-inventée avec le Dr Shumin Zhai entre 2001 et 2002. En 2007, il a cofondé la société ShapeWriter, Inc.