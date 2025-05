CRISE DÉMOCRATIQUE

Le référendum, ce mirage démocratique de la Ve République

Mardi soir sur TF1, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de plusieurs référendums sur des sujets sensibles comme la fin de vie ou l’accès des mineurs aux réseaux sociaux. Mais derrière ces déclarations, la réalité institutionnelle se heurte à des verrous juridiques et politiques de plus en plus contraignants. Dans un contexte de fragmentation parlementaire, le référendum suscite plus que jamais méfiance et fantasmes. Simple effet d’annonce ou tentative de reprise en main du récit démocratique ? Décryptage avec Luc Gras et Jean-Eric Schoettl.