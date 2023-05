« Le Rassemblement national est l’héritier de Pétain » : Élisabeth Borne a dépassé les bornes

Elisabeth Borne s'est récemment exprimée sur le Rassemblement national lors d'une interview.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les occasions de dire du mal du parti de Marine Le Pen ne manquent pas. Elles sont nombreuses et justifiées. Et nous ne nous en privons pas.

Mais à trop vouloir prouver... la Première ministre était l’invitée de Radio J, une radio juive faut-il préciser. C’est sans doute pourquoi elle s’est laissé aller.

On a assisté au retour des « heures les plus sombres de notre histoire ». Avec la rafle du Vel’d’Hiv et l’infâme statut des juifs. « Le Rassemblement national est l’héritier de Pétain », a-t-elle dit. Elle aurait mieux fait de se taire.

Du côté du RN, ça hurle. « C’est scandaleux », crie Marine Le Pen. « C’est inacceptable », renchérit Jordan Bardella. Leur indignation est surjouée mais ce n’est pas dépourvu de fondement.

« Héritier de Pétain » ? Ca pouvait être vrai en partie du temps de Jean-Marie Le Pen avec son « point de détail » et son « Durafour crématoire ».

Mais depuis, Marine Le Pen a tué le père, normalisant et banalisant son parti.

Quand le Front national fut créé, il avait parmi ses fondateurs des collabos comme François Brigneau et des résistants comme Michel de Camaret. Soyons méchants et rappelons que Mitterrand a reçu la francisque des mains du maréchal Pétain. Qui lui en veut ?

