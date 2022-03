Le plus grand arbre généalogique jamais réalisé identifie 27 millions d'ancêtres… sur 100 000 ans

Cette photo prise le 3 mars 2021 montre l'arbre généalogique de Napoléon Bonaparte au château de Fontainebleau.

Yan Wong est un biologiste de l'évolution et co-auteur de The Ancestor's Tale avec Richard Dawkins.

Atlantico : Dans une étude publiée dans la revue Science, vous avez créé un réseau généalogique massif remontant à 100 000 ans, identifiant 27 millions d'ancêtres et leur lieu de résidence.

Yan Wong : La généalogie remonte bien plus loin dans le temps : les plus anciens ancêtres ont bien plus d'un million d'années.

En retraçant l'ascendance de l'humanité, peut-on constater que tous les humains sont apparentés les uns aux autres ?

Oui, c'est exactement ce que nous pouvons voir. Mais notez que nous nous concentrons uniquement sur la généalogie génétique : l'ADN que tous les humains modernes ont hérité de leurs ancêtres communs. C'est différent du "pedigree" (le genre d'arbre généalogique que l'on voit dans les livres d'histoire). En particulier, les ancêtres communs dans une généalogie génétique remontent beaucoup plus loin dans le temps que ceux dans un pedigree. Lorsque nous examinons la génétique, nous constatons que, bien que nous soyons tous apparentés les uns aux autres, différentes parties du génome montrent des relations différentes, et l'ancêtre commun de tous les humains à un endroit du génome peut avoir vécu à une époque complètement différente de celle de l'ancêtre commun à un autre endroit du génome.

Quelle est la nature des liens qui unissent ces 27 millions d'ancêtres ?

Ce sont des ancêtres "génétiques". Nous pouvons supposer qu'il est très probable qu'ils aient existé en raison de mutations partagées dans la séquence d'ADN. Par exemple, si vous et moi partageons la lettre "G" à un endroit de notre génome, alors que tout le monde a un "T" à la même position, il est très probable que c'est parce que nous avons tous deux hérité du "G" d'un ancêtre commun à un moment donné dans le passé. Nous pouvons examiner tous les points du génome où les individus partagent une lettre d'ADN particulière et, pour chacun d'eux, essayer de dire quelque chose sur l'ancêtre commun dont ils ont dû hériter cette lettre. En particulier, nous essayons de déduire à quoi ressemblaient certaines parties de la séquence génétique de cet ancêtre, à quelle époque cet ancêtre a vécu et à quel endroit du monde il a pu vivre.

Bien qu'il n'y ait que 3 600 individus dans la généalogie génétique que nous avons créée, ces individus ont des ancêtres différents à différents endroits de leur génome, ce qui explique pourquoi il y en a 27 millions.

Ce point commun se retrouve-t-il dans l'ADN de tous les êtres humains ?

Il est certain que tous les humains sont apparentés et que de nombreuses personnes de différents endroits du monde partagent une grande partie de leur variation génétique. Cependant, il existe aussi des variations génétiques uniques, que l'on ne retrouve que chez les individus de certaines régions. Dans certaines régions du monde, les individus contiennent des quantités importantes d'ADN d'humains "archaïques" comme les Néandertaliens et les Denisovans (une sous-espèce humaine connue grâce à l'ADN ancien recueilli en Sibérie). Par exemple, les humains non africains ont souvent de petites quantités d'ADN néandertalien, et les humains modernes de Papouasie-Nouvelle-Guinée sont relativement inhabituels car ils contiennent souvent des quantités importantes d'ADN de Denisovan dans leur génome. Tous les humains du monde ne présentent donc pas les mêmes caractéristiques génétiques communes.

Votre collecte de données nous permet-elle de mieux comprendre les migrations humaines ? En particulier en Amérique du Nord, nous sommes-nous installés plus tôt que nous le pensions ?

Oui, nous pensons que notre méthode d'analyse des données a le potentiel de révéler les migrations humaines de manière beaucoup plus détaillée que ce que nous savons actuellement. D'après nos données, il semble que l'Amérique du Nord ait été colonisée plus tôt qu'on ne le pense actuellement, mais il ne s'agit que d'une découverte provisoire et des recherches supplémentaires sont nécessaires avant que nous soyons prêts à l'affirmer avec certitude.

Plus largement, votre découverte remet-elle en cause certaines données que nous considérions jusqu'à présent comme des faits ?

En général, notre analyse corrobore les résultats d'études antérieures, mais nous n'avons pas examiné en détail les différentes régions du monde. Nous considérons que notre recherche fournit de nouvelles méthodes d'analyse des données ADN, que d'autres personnes peuvent utiliser pour répondre à leurs propres questions de recherche sur les origines humaines. Notre objectif de recherche n'est pas de renverser les idées établies, mais de fournir des méthodes que d'autres personnes peuvent utiliser pour analyser l'histoire généalogique, non seulement chez les humains, mais aussi chez de nombreuses autres espèces.

