« Le nucléaire est cher, le vent et le soleil sont gratuits » : Mais alors pourquoi l’Allemagne dépense-t-elle 4200 % de plus que la France pour l’acheminement de son électricité ?

La centrale électrique exploitée par le fournisseur d'énergie allemand RWE à Niederaussem, dans l'ouest de l'Allemagne.

Atlantico : L’Allemagne dépenserait 4.200 % de plus en coûts de transport pour le réacheminement de l’électricité que la France. Comment expliquer cette situation ? Est-ce un signe de plus du naufrage du plan de transition énergétique allemand ?

Damien Ernst : Il faut d'abord bien expliquer à quoi ce chiffre correspond. Le réseau allemand n'est souvent pas assez solide pour transporter ou distribuer le renouvelable allemand quand il y a trop de soleil ou de vent. Les Allemands doivent donc couper les éoliennes ou les fermes photovoltaïques pour éviter des problèmes de tension ou de congestion. Cela coûte de l'argent car ils doivent indemniser les producteurs d'énergie renouvelable. L'Allemagne a agi de manière ridicule dans le sens où il aurait fallu d'abord développer son réseau puis investir dans le renouvelable. Personne ne va investir dans une usine s'il ne dispose pas d'une route lui permettant d'acheminer ses produits vers ses clients !

Les difficultés sur l’acheminement de l’électricité en Allemagne ont-elles des conséquences sur la facture payée par les Allemands pour leur énergie ?

Oui très clairement. C'est le consommateur qui paye au travers des tarifs de distribution et de transport d'électricité. Mais attention, ce problème est en train d'apparaître dans d'autres pays d'Europe, comme la Belgique. Les schémas d'indemnisation dans ces autres pays concernent souvent les propriétaires de panneaux photovoltaïques qui ne savent plus injecter leur électricité sur le réseau à cause de problèmes de surtension.

Cette comparaison sur le coût de l’acheminement de l’électricité entre la France et l’Allemagne permet-elle de revaloriser les atouts du nucléaire français et de lutter contre les biais idéologiques imposés par les écologistes qui plébiscitent les éoliennes et le solaire et qui estiment que le nucléaire est cher et que le vent et le soleil sont gratuits ?

Le nucléaire européen est cher car les écologistes antinucléaires décroissants ont empoisonné pendant 40 ans cette filière qui doit maintenant se reconstruire. Le nucléaire chinois, lui, n'est pas cher. Le renouvelable en Europe pourrait être nettement moins cher si cette filière était gérée de manière professionnelle par des ingénieurs qui s'y connaissent un minimum en technique. Je ne pense pas qu'ils auraient oublié de renforcer un réseau électrique avant d'observer qu'il n'est pas adapté aux sources d'énergie renouvelable connectées à ce dernier.