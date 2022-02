« Le Mali n’est pas une province française ». Bien sûr car ce pays préfère être une province russe

Un officier des Forces d'opérations spéciales de la Marine française forme les soldats maliens des FAMA dans la base militaire de Menaka au Mali, le 7 décembre 2021.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le Mali est très loin de Paris et encore plus loin de Moscou. Mais c’est de la capitale russe qu’il se sent le plus proche.

Le ministre des Affaires étrangères de ce pays n’aime pas qu’on titille son orgueil national. Il n’a pas apprécié que la France s’interroge sur le maintien de l’opération Barkhane et ne reconnaisse pas la légalité de la junte militaire arrivée au pouvoir par un putsch à Bamako. « Le Mali n’est pas une province française », a-t-il déclaré.

Et il a donné corps à son propos en faisant expulser notre ambassadeur. Pour notre part, nous nous réjouissons que le Mali ne soit pas une province française. Nous avons déjà Assa Traoré ce qui suffit déjà amplement à notre bonheur.

Pour combattre les djihadistes locaux, la junte malienne a fait appel aux mercenaires russes de la société Wagner. Les soldats français de l’opération Barkhane font la guerre en dentelles. Ils ménagent leurs adversaires et font des prisonniers. Rien de tel avec les Russes. Ils tuent et pillent. Ce qui est sans doute très efficace…

Le Mali compte trente millions d’habitants et est incapable de lever une armée pour ramener à la raison quelques milliers de djihadistes. Sans doute parce que les Maliens sont un peuple très pacifique.

Les hommes de l’opération Barkhane sont encore sur place. Mais qu’est-ce qu’on attend pour leur demander de plier bagage ? Lundi, Macron sera à Moscou pour discuter avec le chef du Kremlin. Il parlera de l’Ukraine mais pas de Wagner qui est l’enfant chéri de Poutine. Et c’est pas le moment de le fâcher.

