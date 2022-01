Valérie Pécresse a déterré le totem sarkozyste du Kärcher pour surfer sur le thème de la sécurité. Jean-Michel Apathie considère que le Kärcher dissimule un « soupçon de racisme ».

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Depuis que Valérie Pécresse a dit qu’elle irait « le chercher à la cave », le Kärcher est partout. Dans toutes les conversations. Dans tous les médias. On en dit du bien, on en dit du mal, mais on en parle. Il est même à l’origine de nombreux divorces, les femmes étant pour et les maris contre.

Mais ce qu’on ne dit pas assez, c’est que la gamme du Kärcher est riche et variée. Il y en a bien sûr qui nettoient une voiture. C’est assez banal. Mais il y en a d’autres bien plus sophistiqués.

Le Kärcher qui permet de nettoyer les corps encrassés. Le Kärcher miniature pour les enfants. Le Kärcher à jets saccadés qui sert à se défendre contre un agresseur. Tout ça se trouve sur catalogue.

Mais il y a un Kärcher encore plus rare : le Kärcher raciste ! On doit son invention à Jean-Michel Apathie. Le journaliste a en effet confié que le Kärcher dissimulait un « soupçon de racisme ». Et pourquoi ça ? « Parce qu’il blanchit » !

Le Kärcher, si nous suivons le raisonnement d’Apathie, s’attaquerait donc uniquement aux Noirs et aux Arabes en les blanchissant. Aux uns, il fera perdre leur belle couleur bois d’ébène. Les autres, il les privera de cette jolie teinte cuivrée qui fait leur charme.

Difficile de battre Jean-Michel Apathie sur ce terrain humide. Mais nous allons essayer en faisant la promotion d’un Kärcher qui, au lieu d’être chargé en eau, le sera avec du Calva et du Cognac et du Beaujolais. Il fera merveille dans les banlieues islamisées. Reste à inventer un Kärcher anti-connerie...

