DIY
26 août 2026
Le graphène, ce « matériau miracle » qui peut être fabriqué à l'aide d'un mixeur de cuisine, d'un téléphone portable et d'un journal
Le graphène, ce « matériau miracle » que l'on peut fabriquer à l'aide d'un mixeur de cuisine, d'un téléphone portable et d'un journal
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THEMATIQUESSciences
A PROPOS DES AUTEURS
Conor Boland est professeur adjoint en science des matériaux, directeur adjoint de l'innovation à l'institut RAPID au sein de la Dublin City University.
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A PROPOS DES AUTEURS
Conor Boland est professeur adjoint en science des matériaux, directeur adjoint de l'innovation à l'institut RAPID au sein de la Dublin City University.