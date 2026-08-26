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Le graphène est bien plus résistant que l'acier, tout en étant plus léger que le papier ou l'aluminium.
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DIY

26 août 2026

Le graphène, ce « matériau miracle » qui peut être fabriqué à l'aide d'un mixeur de cuisine, d'un téléphone portable et d'un journal

Le graphène, ce « matériau miracle » que l'on peut fabriquer à l'aide d'un mixeur de cuisine, d'un téléphone portable et d'un journal

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MOTS-CLES

graphène , DIY , graphite , matériau , déchets électroniques

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Conor Boland

Conor Boland est professeur adjoint en science des matériaux, directeur adjoint de l'innovation à l'institut RAPID au sein de la Dublin City University.