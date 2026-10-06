COOPERATION EUROPEENNE
6 octobre 2026
Le grand virage : Paris et Berlin s'allient pour créer un « coupe-circuit » anti-Chine
Le Président français Emmanuel Macron et le Chancelier allemand Friedrich Merz viennent d’envoyer à la Présidente de la Commission Européenne Ursula von der Leyen une lettre commune concernant l’instrumentalisation du commerce, les pratiques systémiques de distorsion du marché et les déséquilibres macroéconomiques globaux.
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Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
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