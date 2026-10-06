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Le président français Emmanuel Macron (à gauche) et le chancelier allemand Friedrich Merz (à droite) se serrent la main après une conférence de presse conjointe au château d'Augustusburg, à Brühl, dans l'ouest de l'Allemagne, le 17 juillet 2026, lors du 26e cabinet franco-allemand.
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COOPERATION EUROPEENNE

6 octobre 2026

Le grand virage : Paris et Berlin s'allient pour créer un « coupe-circuit » anti-Chine

Le Président français Emmanuel Macron et le Chancelier allemand Friedrich Merz viennent d’envoyer à la Présidente de la Commission Européenne Ursula von der Leyen une lettre commune concernant l’instrumentalisation du commerce, les pratiques systémiques de distorsion du marché et les déséquilibres macroéconomiques globaux.

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MOTS-CLES

France , Allemagne , Union-Européenne , Chine , coupe-circuit , géopolitique , Economie , non paper , réduction des dépendances , stratégie industrielle , Commission

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).