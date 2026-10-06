COOPERATION EUROPEENNE

Le grand virage : Paris et Berlin s'allient pour créer un « coupe-circuit » anti-Chine

Le Président français Emmanuel Macron et le Chancelier allemand Friedrich Merz viennent d’envoyer à la Présidente de la Commission Européenne Ursula von der Leyen une lettre commune concernant l’instrumentalisation du commerce, les pratiques systémiques de distorsion du marché et les déséquilibres macroéconomiques globaux.