Le futur est arrivé pour les méta-optiques

Grâce à la méta-optique, des microscopes pourraient être intégrés dans des lunettes ordinaires, pour une fraction des coûts actuels.

Aaron Brown est un ancien directeur général et responsable de la recherche sur les marchés financiers chez AQR Capital Management. Il est l'auteur de "The Poker Face of Wall Street".

Atlantico : Dans un récent article pour Bloomberg, vous écrivez que " l'avenir est arrivé pour la méta-optique ". Tout d'abord, que sont exactement les méta-optiques ?

En termes simples, ce sont des dispositifs qui capturent, manipulent et émettent de la lumière sans lentilles. Les lentilles sont souvent les composants les plus gros et les plus coûteux des appareils photo, télescopes, microscopes et autres dispositifs. Ils peuvent être délicats et doivent être nettoyés et protégés. Leurs capacités sont limitées.

En revanche, la méta-optique commence tout juste à offrir des substituts plats, moins chers, plus robustes et plus performants aux lentilles. Les lentilles ne disparaîtront pas en 2023.

Pourquoi pensez-vous que 2023 pourrait être un tournant pour cette technologie vieille de plus de 20 ans ?

La méta-optique est dans les laboratoires depuis une dizaine d'années et n'est plus disponible que pour quelques applications de niche. C'est un point clé de toute innovation. Quelques adeptes précoces achètent le produit, ce qui déclenche des améliorations rapides grâce à des tests en conditions réelles, une plus grande familiarité, davantage de capitaux et des prix plus bas.

Pourquoi la méta-optique n'a-t-elle pas réussi à s'imposer jusqu'à présent ?

Toutes les nouvelles technologies sont confrontées au problème de la poule et de l'œuf : les prix sont élevés parce que la demande est faible, parce que les fabricants et les consommateurs ne connaissent pas l'innovation. Au fur et à mesure que les applications arrivent sur le marché, les gens se familiarisent, la demande augmente, les prix baissent en raison de l'efficacité de la fabrication et d'une plus grande échelle - ce qui entraîne davantage d'applications dans une spirale vertueuse. Avant cette année, le domaine n'avait pas suffisamment progressé pour offrir des applications pratiques utiles.

Quelles sont les possibilités et les perspectives de la méta-optique dans les années à venir ?

Dans les prochaines années, principalement le remplacement des lentilles et la réduction de la taille et du prix des appareils qui utilisent l'optique. Les téléphones portables pourraient être 20% moins chers et aussi fins qu'une carte de crédit. Des télescopes et des microscopes pourraient être intégrés dans des lunettes ordinaires, pour une fraction des coûts actuels.

À plus long terme, des dispositifs entièrement nouveaux pourraient voir le jour, comme des télévisions tridimensionnelles (pas des lunettes que vous portez, mais des images tridimensionnelles réelles dans votre salon), des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation qui économisent de l'énergie en ne chauffant et en ne refroidissant que vous, et non l'air qui vous entoure, des dispositifs comme les scanners de Star Trek qui donnent des informations complètes sur ce qu'ils visent - pas seulement une image, mais aussi la composition, la santé et d'autres paramètres.

Qu'est-ce qui pourrait empêcher l'émergence d'un développement massif de la méta-optique ?

Les idées les plus ambitieuses présentent des défis techniques importants, dont certains peuvent s'avérer insurmontables ou rendre les idées non rentables. Les idées moins ambitieuses de remplacement des lentilles semblent très probables, mais je suppose qu'il pourrait y avoir un problème inattendu lorsque la fabrication tente de passer à l'échelle supérieure.