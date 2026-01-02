CINEMA

2 janvier 2026

Le Cuirassé Potemkine a 100 ans : pourquoi le film muet de Sergueï Eisenstein reste inoubliable

Film phare du cinéma russe, Le Cuirassé Potemkine de Sergueï Eisenstein a certes été projeté pour la première fois à Moscou le 24 décembre 1925, mais son attrait et sa pertinence perdurent, comme en témoignent les nombreux hommages que lui ont rendus les cinéastes du siècle suivant. Qu'est-ce qui a donc fait de ce film, connu pour son traitement désinvolte des événements historiques, l'un des films historiques les plus influents jamais réalisés ?