CRITIQUE LITTÉRAIRE

« Le continent masculin » de Marin de Viry : la recherche de l’amour (en milieu mondain)

Avec "Le continent masculin", Marin de Viry poursuit sa peinture acide de la société en mêlant satire sociale, quête amoureuse et regard féroce sur les codes masculins. Porté par un style érudit et théâtral, ce roman dissèque les illusions affectives et les faux-semblants du monde de l’édition, des affaires et des élites, à travers un anti-héros aussi lucide que désabusé.