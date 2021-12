Une photo de l'IEP de Grenoble.

Et il a bien fait.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’IEP de Grenoble est envahi par le wokisme, pourri par l’islamisme et gangréné par l’indigénisme. Pour enseigner là-bas, il faut montrer patte blanche. Malheur à qui s’y refuse.

C’est ce qui est arrivé à Klaus Kinzler, professeur d’allemand. Il a eu l’audace et le courage de s’indigner contre l’intitulé d’un cours : « Racisme, antisémitisme et islamophobie ». Mettre sur le même plan l’antisémitisme et l’islamophobie est une pure imposture.

Il a été aussitôt lynché par le principal syndicat étudiant qui a mis en coupe réglée l’IEP. Sa photo placardée sur les murs, des inscriptions « Kinzler islamophobe ». Ce syndicat étudiant avait déjà annoncé la couleur - verte comme celle de l’islam - quelques mois auparavant en annonçant que la cafétéria qu’il gère ne servirait plus que de la viande halal. Comme c’était un peu gros, ce syndicat a fait machine arrière invoquant « une erreur ». Peut-être voulaient-ils dire viande casher ?

Alertée, Frédérique Vidal, la ministre de l’Enseignement supérieur, a diligenté une enquête. Résultat : un rapport accablant de 80 pages, indiquant qu’un « climat de terreur » régnait à l’IEP et pointant du doigt la responsabilité de la directrice de cette fac. Ce rapport est allé tout simplement à la poubelle.

Ne s’avouant pas vaincu, Klaus Kinzler a alerté les médias : Marianne, L’Opinion… C’était le crime à ne pas commettre. La directrice de l’IEP vient ainsi de mettre à pied pour quatre mois le professeur d’allemand en attendant d’autres éventuelles sanctions. Elle l’accuse d’avoir « diffamé la réputation » de l’établissement qu’elle dirige.

Ecoeuré, Laurent Wauquiez a annoncé qu’il supprimait la subvention que sa région accordait à l’IEP. Il n’allait quand même pas payer pour entendre cracher sur la laïcité et sur la France. Sur son site, l’IEP proclame fièrement que cette fac est « résolument tournée vers l’international ». Comme l’IEP est affecté d’un strabisme convergent, son regard est en permanence fixé sur l’autre rive de la Méditerranée.

