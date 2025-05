ÉTOILES

L’Agence spatiale européenne a 50 ans de succès derrière elle mais de trop gros défis devant

À l’occasion de ses 50 ans, l’Agence spatiale européenne (ESA) revient sur un demi-siècle d’exploration spatiale, entre missions audacieuses, coopération internationale et innovation technologique. De la comète Tchouri à Mars Express, de Hubble à James Webb, l’ESA s’est imposée comme un acteur incontournable du secteur spatial. Mais face à la montée en puissance de nouveaux concurrents comme la Chine et l’Inde, l’agence européenne doit désormais relever un défi de taille : rester dans la course.