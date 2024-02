"La vie heureuse" de David Foenkinos : s’offrir un faux enterrement peut-il changer votre vie et vous permettre de retrouver la paix avec vous-même ?

"La vie heureuse" de David Foenkinos est à découvrir aux éditions Gallimard.

La vie heureuse

De David Foenkinos

Gallimard

Parution en janvier 2024

205 pages

19€.

Notre recommandation : 3/5

THÈME

A partir d’un message sur une photo de classe, des retrouvailles étonnantes peuvent intervenir, changeant le cours d’une vie professionnelle, elle-même interrompue par la rencontre avec ses propres funérailles : le héros de ce roman - qui n’a rien d’héroïque - voit ses différentes vies chamboulées complètement plusieurs fois.

A la clé, l'auteur nous livre ses réflexions sur la culpabilité réelle ou imaginée de la mort du père et sur les codes que la société nous impose vis-à-vis des collègues, des conjoints, des enfants.

Avec à chaque fois la sempiternelle question : c’est quoi une vie heureuse ?

POINTS FORTS

Fraîcheur de ton, humour noir, description au vitriol des vanités de notre époque, puis changement total de cap par la rencontre avec une pratique Coréenne qui consiste à organiser ses propres funérailles pour en sortir plus fort et même transformé, voici le jeu dans lequel nous entraîne David Foekinos avec toujours son style entrainant et son humour décalé.

QUELQUES RÉSERVES

Peut-être David Foenkinos aurait-il pu creuser un peu plus les caractères de certains deses personnages, notamment la mère du héros et l’attachée du cabinet ministériel, car elles méritaient vraiment une analyse plus approfondie de leur égoïsme et de leur méchanceté.

ENCORE UN MOT...

Un des gros atouts de ce roman est de nous faire découvrir cette pratique très en vogue en Corée du Sud d’organiser de fausses cérémonies mortuaires et de s’allonger pendant 10 minutes dans un cercueil, pour - en côtoyant de près sa propre mort - permettre de vivre une vie meilleure.

Cette formule d’invitation à la méditation remporte visiblement un gros succès dans ce pays.

UNE PHRASE

« Au bout d’un moment, Éric décida de revenir à la vie. Il frappa doucement sur le bois du cercueil, comme convenu avec Yoon, et celui-ci vint aussitôt le délivrer. Il avait l’habitude de voir des hommes et des femmes sortant de la mort, véritables Lazares en pleine résurrection, transfigurés par l’expérience. Il arrivait bien sûr que certains demeurent insensibles à ce qu’ils avaient vécu, mais en grande majorité, les participants en ressortaient transformés. » Page 110.

L'AUTEUR

David Foenkinos est né à Paris le 28 octobre 1978. Écrivain, dramaturge et scénariste, il a reçu de nombreuses récompenses et il est souvent cité comme faisant partie d’un des plus gros vendeurs de romans.Son succès décolle notamment en 2009 avec La Délicatesse qui obtient dix prix littéraires et atteint des records des ventes. Puis en 2014 c’est son roman Charlotte qui est un immense succès de librairie, et remporte le prix Renaudot, le prix Goncourt des lycéens et est sur la liste Goncourt. Ci-dessous la chronique de Numéro 2 (janvier 2022,Gallimard).