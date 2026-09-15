ATLANTI'CULTURE
15 septembre 2026
La solitude d’un acteur de peep show avant son entrée en scène
Le corps nu parle de souffrance et de colère
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)
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Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)