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ATLANTI'CULTURE

15 septembre 2026

La solitude d’un acteur de peep show avant son entrée en scène

Le corps nu parle de souffrance et de colère

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MOTS-CLES

théâtre , Paul Van Mulder , Thierry Harcourt , Loris Freeman , Manufacture des Abbesses

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Alya Aglan pour Culture-Tops

Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)