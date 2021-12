La santé, cette thématique si présente dans les discours des Français, si peu dans ceux des politiques

Un visiteur se tient à côté d'un panneau indiquant "Port du masque est obligatoire sur tous les marchés de Noël" au marché de Noël de Colmar, 7 décembre 2021.

Au mois de novembre, gros décalage dans la campagne autour de la pandémie et de la santé entre les Français qui s’expriment sur les réseaux sociaux et les politiques.

Thématiques associées à l’élection présidentielle sur les réseaux sociaux entre au mois de novembre (source : Talkwalker/ Backbone consulting)

Politiques Internautes

Thématiques de la pandémie et santé associées à l'élection

sur les réseaux sociaux au mois de novembre 2021

(source : Talkwalker/ Backbone consulting)

9% politiques

20% français

Durant le mois de novembre, la pandémie a été de loin le premier sujet de conversation sur les réseaux sociaux, que ce soit en dehors de l’élection avec près de 10 millions de messages, ou associé à la présidentielle avec 44 000 messages.

L’arrivée du variant Omicron, la montée de la 5ème vague, la 3ème dose et la vaccination des enfants ont été des sujets de préoccupations et de conversations. 8% des messages publiés par les Français, avec une thématique associée à l'élection, traitaient de la pandémie, contre seulement 3% pour les politiques. Ce décalage est sans doute lié à une forme d’impuissance des candidats sur ce sujet, car sur la pandémie, l'exécutif a la main et se trouve être la seule voix politique institutionnelle audible. Les voix “dissidentes" sont portées par des personnalités ne se situant pas au centre du débat public et de la présidentielle car celles-ci ne communiquent qu'au sein d’un cercle de convaincus (Florian Philippot par exemple). Ce fort retour des conversations sur la pandémie est accompagné de celui des « fausses informations » et de la désinformation, la vigilance est indispensable.

La pandémie et ses conséquences ont d’autant plus mobilisé les internautes que le sujet de la santé a été, depuis le début du mois d’octobre, un sujet de conversations animées. 12% des messages des internautes sur une thématique associé à l’élection portaient sur la santé, contre la moitié pour les politiques avec 6%. Les Français ont exprimé en novembre une forte inquiétude avec des interrogations sur l’état de notre système de santé français. En effet la confiance dans ce système s’est érodée et les inquiétudes présentes depuis plusieurs mois ne font qu’amplifier le phénomène. Là encore le décalage entre l’opinion et les politique est là. La santé est un sujet que les politiques ont rarement développé durant le mois de novembre. Ce décalage n’est pas sans conséquences. Pour beaucoup c’est la démonstration une forme de déconnexion des politiques qui démotive pour une participation au vote.

Le deuxième sujet de conversation sur les réseaux sociaux autour de l’élection présidentielle en novembre a été celui de la sécurité. Portés par les débats de la primaire des Républicains, la pré-campagne d'Eric Zemmour ainsi que par de nombreux faits divers, les internautes se sont largement exprimés sur cette thématique (18,4%), tout comme les politiques (12,9%) et les journalistes (15%). Pas de réel décalage sur les volumes entre ces différentes catégories. Les échanges sont là, mais pas certain que ce soit le principal sujet de préoccupation. En effet la sécurité est essentiellement une thématique symbolique qui permet de mieux différencier les candidats, ce qui ne signifie pas que ce soit un sujet du quotidien.