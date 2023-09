La saison 2023 de la grippe a démarré plus tôt qu'à l'ordinaire en Australie et les pays de l'hémisphère nord l'ont bien remarqué

Une personne se fait vacciner contre la grippe.

La grippe est un virus saisonnier qui apparaît et culmine en hiver. Alors, avec les soirées qui raccourcissent au Royaume-Uni, il est temps de repenser à la grippe.

Les pays de l’hémisphère Nord surveillent de près les tendances de la grippe en Australie, car cela permet de prédire comment la saison grippale hivernale pourrait se dérouler là-bas. Les virus de la grippe sont surveillés pour suivre ce qui circule, les groupes d’âge les plus touchés et l’efficacité des vaccins.

En 2020 et 2021, au plus fort de la pandémie de COVID, les taux de grippe ont chuté de façon spectaculaire dans le monde. Cela est probablement dû au changement sans précédent du comportement humain, avec la distanciation sociale, l’hygiène des mains, le port du masque et les restrictions de voyage. Cela a changé en 2022, l’Australie ayant connu une saison grippale plus précoce que d’habitude, qui a culminé en juin au lieu d’août.

Forts de leur expérience, les pays de l’hémisphère Nord s’attendaient à quelque chose de similaire. La saison grippale 2022-23 a en effet culminé dans l’hémisphère nord en décembre 2022, deux mois plus tôt que le pic habituel (avant la pandémie) d’activité grippale.

Cette année, l'Australie a connu un pic de grippe fin juin, soit environ deux semaines plus tard que l'année dernière. Il est cependant difficile de prédire quand la saison de la grippe atteindra son apogée dans l’hémisphère nord et ne peut être extrapolée à partir de ce qui s’est passé en Australie. Les interactions et le comportement humains, y compris le nombre de personnes qui choisissent de se faire vacciner contre la grippe, peuvent influencer la façon dont la grippe se propage.

L'ampleur de la saison grippale australienne, jusqu'à présent, semble similaire à celle de l'année dernière, même si les cas diminuent plus lentement. Des indicateurs tels que les taux d’hospitalisation, les admissions dans les unités de soins intensifs (USI) et les décès sont des marqueurs reconnus de gravité. Jusqu'au 20 août 2023, les données étaient similaires à celles de 2022. Parmi les personnes hospitalisées à ce jour, environ 7 % ont été admises dans une unité de soins intensifs.

Le nombre de décès jusqu’à présent est légèrement inférieur à 0,1 %, contre 0,14 % en 2022. Sur la base de ces chiffres, la gravité de la grippe semble globalement faible, mais il est encore trop tôt pour en être sûr.

Les rapports de surveillance australiens montrent également que, comme les années précédentes, le plus grand nombre de cas concerne des enfants âgés de cinq à neuf ans, suivis par les enfants plus jeunes et plus âgés.

Parmi les personnes hospitalisées, les moins de 16 ans constituaient le groupe le plus important (72 %), selon les données communiquées par les principaux hôpitaux. Il est inquiétant que cette tendance se poursuive en 2023-2024. Cependant, il convient de noter que la répartition par âge des admissions à l'hôpital dans le système de surveillance australien peut ne pas refléter la répartition par âge de toutes les admissions pour la grippe à l'échelle nationale.

Se faire vacciner

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande la vaccination avant chaque saison grippale pour certains groupes, notamment les personnes âgées, les enfants et les professionnels de la santé. Le vaccin est sûr et efficace pour prévenir la grippe et réduire les hospitalisations ou les complications potentiellement mortelles comme la pneumonie.

L’une des difficultés, et la raison pour laquelle le suivi des virus est important, est que les composants du vaccin doivent être mis à jour afin qu’ils correspondent bien aux souches responsables de la maladie au cours d’une année donnée.

D’après les données de surveillance jusqu’à présent, 59 % des souches en circulation en Australie sont de type A et environ 39 % sont de type B. Les virus grippaux A sont divisés en sous-types en fonction de deux protéines à leur surface : l’hémagglutinine (H) et la neuraminidase (N). Ces protéines sont reconnues par le système immunitaire et peuvent déclencher une réponse immunitaire. Il existe plusieurs sous-types H et N, mais A(H1N1) et A(H3N2) sont les plus souvent responsables de la grippe saisonnière chez l'homme.

La grippe B est divisée en lignées, deux lignées circulant généralement (B-Victoria et B-Yamagata).

Les virus grippaux en circulation changent régulièrement car des mutations dans les gènes du virus se produisent au fil du temps. Cela rend les protéines H et N très variables, ce qui peut affecter notre réponse immunitaire au virus. Ces changements ou « dérive antigénique » expliquent pourquoi de nouveaux vaccins sont nécessaires chaque année.

Pour que l’organisme produise les anticorps adéquats pour protéger les gens pendant la saison grippale, les vaccins doivent contenir des protéines H et N (antigènes) qui correspondent bien au virus en circulation.

Préparer les vaccins pour la saison à venir

Il faut plusieurs mois pour produire des vaccins dans les quantités nécessaires à une distribution mondiale. Cela signifie que les variétés en circulation sont anticipées en fonction des tendances de la saison précédente. Pour les pays de l’hémisphère nord, l’OMS a entamé des consultations en février pour recommander l’inclusion de virus dans les vaccins contre la grippe pour la saison grippale 2023-24.

Le suivi de l’efficacité des vaccins pendant les saisons grippales peut permettre de déterminer si les recommandations pour une région donnée étaient correctes. L’efficacité du vaccin s’est avérée assez faible (15 %) en 2017-2018, ce qui a entraîné une saison grippale avec des niveaux d’infection plus élevés que d’habitude.

Bien qu'il soit encore trop tôt pour évaluer l'adéquation et l'efficacité des vaccins, en Australie, sur les 2 678 échantillons de virus de la grippe envoyés à ce jour à l'OMS, 98% des isolats de grippe A(H1N1) (échantillons prélevés sur une personne), 84% des isolats de grippe A( H3N2) et 99 % des isolats de grippe B/Victoria présentaient des antigènes similaires à ceux des composants vaccinaux correspondants

Outre la vaccination, les bonnes habitudes et l’étiquette respiratoire – apprises pendant la pandémie de COVID – peuvent nous aider à éviter la grippe et d’autres maladies respiratoires. Il s’agit notamment de mesures telles que couvrir la toux et les éternuements, se laver régulièrement les mains et éviter les personnes présentant des symptômes.

Cet article a été publié initialement sur le site The Conversation : cliquez ICI