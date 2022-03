La Russie, un Etat KGB

Vladimir Poutine et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou visitent une exposition d'équipements militaires à Moscou, le 21 décembre 2021.

Atlantico : Derrière la mise en scène de sa prétention à la superpuissance militaire et géopolitique, à quel point la Russie est davantage un « régime policier » qu’un régime militaire ? Quelle est la place des services de renseignement dans le fonctionnement de l’État ?

Hélène Blanc :Plus qu’un régime policier, la Russie est un régime « KGbiste » ! Le KGB est une sorte d’État dans l’État et cet organe dirige la Russie par l’intermédiaire de Vladimir Poutine.

Replaçons les choses dans leur contexte. Il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine est un ancien agent des services de renseignement russes. Son père était lui-même un agent plus ou moins obscur de l’ancêtre du KGB. Son grand-père aurait été un des cuisiniers de Staline. Il était peut-être lui-même membre des services secrets. Le monde du renseignement est donc une histoire de famille pour Vladimir Poutine. Malgré ses études universitaires en droit, Poutine, juriste de formation, a toujours préféré la force. Il est dans la tradition la plus pure des doctrines soviétiques et préfère faire peur que d’être aimé. C’est ce qu’il fait en Ukraine.

Au moment de sa première élection en 2000, il expliquait aux Russes que sa mission était de « sauver la Russie ». Jeune, sportif, non-buveur, il était l’antithèse de Boris Eltsine. Pour faire de la Russie un État Kgbiste, il a mis le pays en coupe réglée. Pour cela, il a placé des membres du renseignement, des militaires et des oligarques au pouvoir. Que ce soit dans l’administration, au Parlement, dans les régions … Toutes les institutions russes ont été infiltrées par des services comme le KGB ou le GRU. La Russie est quadrillée par une sorte de toile d’araignée. Après s’être occupés de la Russie, ces membres du renseignement se sont attaqués aux démocraties européennes. Ils essayent de corrompre nos élites comme les hauts-fonctionnaires, les intellectuels, les entrepreneurs … Pour ce faire, la propagande et la désinformation sont monnaie courante.

Il est important de noter qu’il n’y a plus de contre-pouvoirs depuis longtemps en Russie. En 2005, les médias sont passés sous le contrôle du FSB. La justice est à la botte du pouvoir puisque les juges sont nommés Vladimir Poutine. L’opposition politique a été neutralisée, l’élite a été infiltrée et la société civile ne peut pas s’exprimer.

Dans quelle mesure ces hommes constituent-ils une sorte de « garde rapprochée » de Vladimir Poutine ?

Il y a autour de Vladimir Poutine des milliers d’agents des services de renseignement, de militaires …Ils surveillent tout et dès qu'un opposant ose critiquer le pouvoir, il est emprisonné. Poutine est à la fois un corrompu et un corrupteur. Même les entreprises russes ne peuvent y échapper. Poutine se sert de ce pouvoir pour faciliter le pillage des richesses de la Russie. Quasiment tous les oligarques ont placé leur argent dans des paradis fiscaux. Ils ont des propriétés et des comptes bancaires un peu partout dans le monde. Comme ils avaient certainement été prévenus de la guerre en Ukraine, ou plutôt de « l’opération spéciale » menée par Vladimir Poutine, ils ont dû mettre leur fortune à l’abri.

En conclusion, Vladimir Poutine a véritablement verrouillé le pays. Il s’est d’ailleurs radicalisé depuis son élection. Il n’a jamais digéré la chute de l’URSS, qu’il considère comme « la plus grosse catastrophe géopolitique du XXème siècle ». Il n’a pas digéré non plus le fait que certains pays comme la Géorgie, la Moldavie ou bien évidemment l’Ukraine ne deviennent des républiques indépendantes et souveraines. Il a bien l’intention d’imposer sa vision du monde, peu importe le prix à payer. Personne ne peut dire ce qu'il adviendra de l'Ukraine, véritable zone tampon entre la Russie et l'Occident. À la différence des pays occidentaux, Poutine ne dit rien, mais fait beaucoup. Tout comme un agent du KGB.

Hélène Blanc vient de publier avec Claude André, "Bons baisers de moscou", chez Ginkgo éditeur, 2022.

