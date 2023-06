La Russie souffre plus de la fuite de ses cerveaux et des erreurs de Poutine que des sanctions internationales qui vont être renforcées

Vladimir Poutine, président russe.

L’économie russe résiste mieux aux sanctions que ce qu' on avait prévu. Inflation en baisse, et récession moins forte… Mais souffre énormément de la fuite des cerveaux et de la conscription des classes populaires. La fuite de Wagner illustre assez bien la situation actuelle et les erreurs de Poutine.

Pour les milieux d’affaires occidentaux et russes, la rébellion avortée du chef de file de la milice Wagner en dit long sur la situation économique réelle de la Russie ,

Evguéni Prigojine qui a beaucoup été utilisé par Poutine pour soutenir sa guerre en Ukraine , n’a pas cessé de critiquer la façon dont l’armée officielle était dirigée en réclamant chaque jour des renforts de moyens qu’il ne recevait pas .

Le chef de la milice Wagner aurait donc décidé de tenter son coup d’État parce qu’il aurait été convaincu que l’Ukraine était perdue pour Moscou. Selon les mêmes sources , il aurait rebroussé chemin sauver son business personnel, « les hommes, qui marchaient en direction de Moscou depuis le sud-ouest de la Russie, sont donc "rentrés" dans leurs camps pour éviter un bain de sang avec les forces de sécurité ». Et lui ? Prigojine va s’occuper de ses affaires , parce que sa seule passion , c’est d’amasser de l’argent. Il amassera de l’argent en retournant en Afrique . Moscou n’est pas en capacité de payer des milices comme la sienne.

Il n’avait que deux possibilités : ou bien obtenir un changement de gouvernance en Russie au niveau de l’armée afin d’être mieux traité . Ou alors jeté les gants et se replier sur son empire africain . Ce qu'il fera, s'il ne lui arrive pas d’accident d’ici là.

La situation économique de la Russie est mauvaise . Ça ne saute pas aux yeux quand on observe Moscou ou Saint- Pétersbourg , mais la campagne s’enfonce dans la misère , la pauvreté et la tristesse.

1er point , l’économie Russe a assez bien résisté aux sanctions parce qu’elle est parvenue à stabiliser les premiers effets de la pénurie. Selon le FMI ,le PIB s’est contracté de 3,4% c’est-à-dire un peu moins que les 5% qui étaient prévus. En fait , la résilience des exportations de pétrole et de gaz , ainsi que la demande intérieure a permis à l’économie russe , de rester debout . D’un côté les Russes ont trouvé des débouchés qui permettent de contourner les interdictions de commerce internationale , notamment grâce à l’inde , la chine et la Turquie qui achète du pétrole à prix cassé pour le revendre au prix du marché ; ajoutons à cela que la décision de l’ Arabie Saoudite de réduire sa production de pétrole a été accueillie avec le sourire à Moscou parce que ça renforce ses marchés.

De l’autre , la politique monétaire et budgétaire a permis de solvabiliser la demande intérieure et d’amortir l'inflation . Moscou avait amassé beaucoup de réserves en dollar comme en or … Donc globalement l’économie russe a tenu le coup sauf qu’elle se retrouve en situation de plein emploi pour cause de pénurie de main d’œuvre . C’est actuellement son problème le plus sensible .

2e point , l’économie Russe a perdu plus de 1 300 000 personnes essentiellement des personnels qualifiés notamment dans l’industrie digitale . Des ingénieurs en informatique , des médecins , les ingénieurs en mécanique , en agriculture , en agro-alimentaire, des chercheurs … bref on a assisté depuis le début de la guerre à une fuite de cerveaux . Plus de 1,300 000 sans compter les étudiants qui sont partis à l’étranger pour ceux qui en avaient les moyens et qui n’ont pas l’intention de revenir . A noter que beaucoup de compagnies dans lesquelles ils travaillaient ont été aussi déménager par leur direction générale tenues par des oligarques qui se sont eux aussi enfuis en Israël ou à Dubaï .

Parallèlement , l’économie a perdu plus de 300 000 salariés d’exécutions pour cause de conscription et la conscription a été très difficile à réaliser. Les Russes sont partis au front avec beaucoup de douleur . Ils ont laissé derrière eux très seuls et désargentés. Les grandes industries. , automobile , aéronautique, informatique sont obligées de fermer des lignes de production.

D’où la tentation qui existe dans tous les secteurs puisque le taux de chômage est inférieur à 4% .

3e point : l’union européenne vient de trouver un accord sur un nouveau paquet de sanctions le onzième contre la Russie avec pour objectif de lutter contre le contournement des premières sanctions et des sanctions individuelles qui visent les oligarques et les familles de russes qui se sont réfugiés à l’extérieur soit pour attendre des jours meilleurs , soit pour continuer à faire des affaires . Dubaï par exemple est devenue une annexe étrangère de l’économie russe .

Les nouvelles sanctions vont imposer des restrictions sur la vente de biens et technologies sensibles, mais à double usage a des pays qui pourraient les revendre à la Russie et plus particulièrement à l’armée et à la défense . Seront désormais touchés : les médias d’état russe encore distribués dans l’UE , les navires suspectés de transporter des biens d’origine russe et notamment du pétrole .

Cela étant , les politiques de sanctions ne sont pas très efficaces . En revanche, la fuite des talents et des cerveaux provoquent plus de difficultés à l’appareil économique . Ajoutons qu' ils représentent aussi une richesse pour les pays qui les accueillent : L’Allemagne le fait parce qu’elle a une grosse industrie , Israël le fait … la France plus difficilement .

La compagnie Wagner a des activités économiques dans beaucoup de secteurs mais visiblement ses dirigeants sont pessimistes sur l’avenir économique de la Russie. Ça n’est pas la seule milice dans ce cas . Chez Gazprom par exemple , première compagnie russe de gaz, très présente en Allemagne et à Bruxelles les cadres dirigeants sont assez pessimistes sur la possibilité d’un retour en grâce . La Russie s’est mise à l’écart des grands courants commerciaux du monde . Ce pessimiste explique sans doute que Gazprom a constitué une milice armée de 33 000 hommes environ . Pour faire quoi ? , protéger ses installations. Mais pas que !!!