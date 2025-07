Exclusion

La Russie a été exclue de dizaines d’organisations depuis l’invasion de l’Ukraine avec un bilan… mitigé

Au XXᵉ et XXIᵉ siècles, la communauté internationale a usé de l’exclusion d’États (URSS, Irak, Yougoslavie, Libye, Syrie…) pour sanctionner agressions et violations graves du droit international. Depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, la Russie a perdu sa participation à près de cinquante organisations (politiques, économiques, sportives, culturelles, scientifiques), attestant d’une mise à l’écart sans précédent depuis la Guerre froide. Pourtant, l’expérience historique démontre que ces mesures pèsent davantage sur la réputation que sur l’orientation réelle de la politique étrangère des pays visés, posant la question de leur efficacité comme outil de prévention des conflits et de maintien de la sécurité collective.