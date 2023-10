La République sera une et divisible…

Emmanuel Macron s'adresse à l'Assemblée de Corse le 28 septembre 2023 à Ajaccio.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Depuis plus de deux siècles, la République est réputée « une et indivisible ». Ainsi l’ont voulue les premiers législateurs qui se méfiaient des provinces et de leurs tendances centrifuges. Puis Macron a sonné la fin de partie ou en tout cas en a changé les règles. Il s’est dit prêt, en effet, à accorder l’autonomie à la Corse. Un premier pas vers l’indépendance ?

Dans cette brèche ouverte dans le contrat républicain, d’autres que la Corse se sont aussitôt engouffrés. La Bretagne a réclamé le même statut que l’Île de Beauté, suivie immédiatement par l’Occitanie. Une opération de démembrement est ainsi en cours. Et il nous faudrait donc saluer la naissance d’une VIe République.

Pourquoi pas ? Nous pourrions nous inspirer de nos voisins d’outre-Rhin. L’Allemagne est une république fédérale avec des Landers qui jouissent d’une très large autonomie. La chambre haute est composée de représentants des Landers. Oui, pourquoi pas ? Mais Macron devrait avoir au moins l’honnêteté de le dire.

Pour être tout à fait complet, signalons que pour que la Corse soit autonome, il faut modifier la constitution. Cela ne peut se faire que par référendum ou par un vote à la majorité des deux tiers des deux chambres réunies. Il y a loin de la coupe aux lèvres !

