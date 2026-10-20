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ALTANTI'CULTURE

20 octobre 2026

La première phrase du premier livre, de Philippe Besson : la mémoire d’une génération brisée par le sida

Si l’écrivain a retrouvé son talent et gardé la vie, l’homme a perdu son âme. Dommage !

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MOTS-CLES

Philippe Besson , Editions Julliard , roman

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops

Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).