ALTANTI'CULTURE
20 octobre 2026
La première phrase du premier livre, de Philippe Besson : la mémoire d’une génération brisée par le sida
Si l’écrivain a retrouvé son talent et gardé la vie, l’homme a perdu son âme. Dommage !
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MOTS-CLESPhilippe Besson , Editions Julliard , roman
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.
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