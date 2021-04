Une policière a été assassinée le 23 avril à Rambouillet (Yvelines).

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La plupart des journaux écrivent que la policière assassinée a été « égorgée ». En français, trancher la gorge de quelqu'un se dit « égorger ». Ces journaux écrivent en français.

Ce n'est pas le cas de tous. Libération et Le Monde se distinguent du lot. Dans l'un, on écrit qu'elle « a été tuée à coups de couteau ». Dans l'autre, on est tout aussi émollient : « elle a été poignardée ».

On est ici obligés de citer la célèbre phrase de Camus, bien qu'elle ait beaucoup servi : « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Citons une autre phrase moins connue. Selon une définition de Jacques Kayser, « le rôle du journaliste est de mettre en clair le discours confus et contradictoire du lecteur ».

Et, confusément et contradictoirement, les lecteurs de Libération et du Monde veulent à tout prix atténuer l’horreur de ce qui s'est passé à Rambouillet. Le fait que l'assassin soit un Tunisien et qu'il ait crié « Allah akbar » les met forcément très mal à l'aise.

Ils ne veulent pas, refrain connu, « alimenter la fachosphère ». Mais pourquoi ne leur vient-il pas à l'esprit que c'est le couteau sanglant de Rambouillet qui alimente la fachospère ?

Le Monde a fait beaucoup mieux que Libération. Traçant le portrait de l'assassin, le journal indique qu'il est arrivé en France en 2009 et qu'il a obtenu un permis de séjour pour travailler. Sans doute par manque de place, Le Monde a oublié de mentionner qu'il était d'abord en situation irrégulière !

Il a été régularisé par la suite pour des raisons qui nous échappent. Un étranger en situation irrégulière régularisé par la suite, ça aussi ça déchaîne la fachosphère. Quand Samuel Paty a été assassiné, ces deux journaux n'ont eu d'autre choix, hélas pour eux, que de dire qu'il avait été décapité. On imagine les souffrances de leurs lecteurs...