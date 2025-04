TERRORISME, RIPOSTE, VICTOIRE

La petite région autonome du Puntland a réussi à repousser l’État islamique en Somalie et voilà comment

Dans un contexte marqué par l’instabilité et les échecs du gouvernement central somalien face aux groupes jihadistes, la région autonome du Puntland mène une contre-offensive décisive contre l’État islamique. Alliant forces locales, unité politique et soutien étranger, elle incarne une stratégie régionale efficace et résolue dans la lutte contre l’extrémisme.