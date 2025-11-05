"La nuit au coeur" de Nathacha Appanah
5 novembre 2025
"La nuit au coeur" de Nathacha Appanah : Un livre au scalpel qui interpelle sur les mécanismes de l’emprise
Trois parcours entremêlés de séduction, de terreur et de sang jusqu’au féminicide. Il a reçu le Prix Femina 2025. De : Nathacha Appanah Gallimard Publication le 21 août 2025 283 pages 21,00 euros
Dans le monde de l'édition, Françoise Loiret a travaillé dans quelques maisons prestigieuses : Grasset, Fayard. Elle a publié un livre sur son parcours de lectrice et sa place amusante d’hôtesse d’accueil relatant les coulisses de la fabrication d’un livre : De la lecture à l'écriture, dans les couloirs des maisons d'édition (éd. Orizons).
