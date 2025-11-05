POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

"La nuit au coeur" de Nathacha Appanah

Blurred background"La nuit au coeur" de Nathacha Appanah

ATLANTI-CULTURE

5 novembre 2025

"La nuit au coeur" de Nathacha Appanah : Un livre au scalpel qui interpelle sur les mécanismes de l’emprise

Trois parcours entremêlés de séduction, de terreur et de sang jusqu’au féminicide. Il a reçu le Prix Femina 2025. De : Nathacha Appanah Gallimard Publication le 21 août 2025 283 pages 21,00 euros

Photo of Françoise Loiret
Françoise Loiret Go to Françoise Loiret page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Nathacha Appanah , Prix Fémina , La nuit au coeur , Gallimard

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Françoise Loiret image
Françoise Loiret

Dans le monde de l'édition, Françoise Loiret a travaillé dans quelques maisons prestigieuses : Grasset, Fayard. Elle a publié un livre sur son parcours de lectrice et sa place amusante d’hôtesse d’accueil relatant les coulisses de la fabrication d’un livre : De la lecture à l'écriture, dans les couloirs des maisons d'édition (éd. Orizons).

Populaires

1Warren Buffett tire sa révérence, ignore la folie de l’IA et laisse 381 milliards de dollars de cash à investir
2Montebourg lâche le morceau : « Les 75 % de Hollande sur les hauts revenus en 2012 ? Une manœuvre cynique destinée à être censurée ! »
3Crise du sens, de la rémunération ou les deux ? Radioscopie de ce qui ne tourne pas rond dans le monde du travail en France
4Les affirmations faisant état d’une famine à Gaza sont de plus en plus contestées, les chiffres de mortalité étant bien inférieurs aux prévisions
5PLFSS 2026 : le vrai cœur du réacteur de l’apocalypse budgétaire française
6Et l’hypothèse d’un lien direct entre natalité et prix de l’immobilier vient encore d’être renforcée par ces éléments empiriques
7Aux États-Unis, les gens de droite font plus d’enfants que les gens de gauche : voilà ce que disent les données pour la France