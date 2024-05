La Nouvelle-Calédonie pourra-t-elle rester française si la République n’est pas capable d’assumer franchement des arguments pour le justifier ?

Des habitants de quartiers situés au sud de la capitale dressent des barrages pour bloquer l'accès et canaliser les militants indépendantistes à l'entrée de Tuband, dans le quartier de Motor Pool à Nouméa, le 15 mai 2024.

Atlantico : En quoi la logique intellectuelle et idéologique à l’œuvre dans la manière dont la France s’est comportée depuis 40 ans en Nouvelle-Calédonie a-t-elle été nuisible ? En quoi faut-il arrêter d’être ravagé par la mauvaise conscience post-coloniale et par les sentiments de culpabilité pour tenter de résoudre politiquement la crise ?

Jean-Eric Schoettl : Ni la négation des torts historiques de la France en Nouvelle-Calédonie (ils sont réels), ni la culpabilité post-coloniale (qui conduit à céder aux radicaux) ne sont de mise pour surmonter des décennies de rancœur et de mépris entre deux communautés de tailles comparables, « séparées par un même territoire » et souvent au bord de la confrontation physique. Ayant beaucoup travaillé dans une vie antérieure (tant à Matignon qu’au Conseil constitutionnel) sur la Nouvelle-Calédonie, je crois sincèrement que les pouvoirs publics ont fait leurs meilleurs efforts pour cheminer sur cette ligne de crête.

Le pari des accords de Matignon et de Nouméa était de sortir par le haut de l’affrontement intercommunautaire, soit par l’accession à la pleine souveraineté, soit par un avenir partagé dans la République. Et, pour trancher entre ces deux options, d’avoir recours au suffrage universel, parce qu’on n’a rien inventé de mieux en matière d’autodétermination. Ce chemin serait progressif (non moins de trois référendums) et sécurisé par la paix civile, la reconnaissance par chacun des droits de l’autre (ceci est notre terre, mais c’est la vôtre aussi), la résorption des inégalités, l’éducation et le développement économique.

La République, quelle que soit la majorité politique aux affaires, n’a pas ménagé sa peine pour aller aussi loin que possible dans l’accomplissement de ce programme. Et les meilleurs de chaque camp (en particulier Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur) ont contribué courageusement à conjurer, au moins provisoirement, les démons du passé. Tjibaou l’a payé de sa vie.

Nathalie Mrgudovic : Il peut être contradictoire de vouloir conserver la Nouvelle-Calédonie dans la France et d’avoir une mauvaise conscience post-coloniale. Cela revient à admettre que l’opinion serait divisée sur la nécessité de conserver la Nouvelle-Calédonie ainsi que tous les autres territoires d'Outre-Mer dans le giron français ou de leur permettre de s'émanciper. Depuis 40 ans, le point de vue franco-français officiel a toujours été d'essayer de préserver et de conserver nos territoires d'Outre-Mer et donc la Nouvelle-Calédonie. Il y a toujours eu la crainte d’un effet boule de neige avec le risque d'entraîner une série de demandes d’autonomie et d’indépendance.

La France n'avait pas la même vision que les Britanniques vis-à-vis des territoires ultramarins. La question de la rentabilité économique de ces territoires n'était pas du tout un enjeu. Ces choix de conserver ces territoires participent de l'approche française de la grandeur de la France. Sous De Gaulle, cela était évident. François Mitterrand, pendant sa campagne, avait laissé entrevoir aux kanaks que l'indépendance était possible. Une fois au pouvoir, il a oublié ses promesses.

Malgré les « événements » violents dans les années 1980, la volonté de conserver la Nouvelle-Calédonie dans le giron français était intacte. Les autorités françaises veulent également respecter la décision, l’opinion et la volonté de la population calédonienne. dans toute sa complexité et dans toute sa diversité.

La Nouvelle-Calédonie a toujours eu deux camps très distincts : les indépendantistes d'un côté, les loyalistes de l'autre. La plupart des kanaks sont indépendantistes. La majorité des caldoches sont loyalistes. Une autre partie des Calédoniens sont des faiseurs de roi. Leur opinion fluctue. Cette autre frange de l’électorat n’a pas d’opinion arrêtée. Ces électeurs peuvent pencher plutôt pour l'indépendance mais ils seront capables, à une autre occasion, de défendre le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française. Cela a pu être constaté notamment lors des trois référendums d'autodétermination entre 2018 et 2021. Le mouvement des Océaniens a joué vraiment un rôle de contrepoids. Personne n'était sûr, de quel côté ils allaient pencher.

Favorables au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République, les caldoches, la population de descendants des Européens, se considèrent totalement Calédoniens.

La France a toujours voulu affirmer son intention de protéger la population calédonienne. Il y a un sentiment de loyauté de la part de l'Etat français vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie. Sur le plan électoral, Emmanuel Macron a remporté la majorité des voix en 2017 en Nouvelle-Calédonie.

Jusqu'en 2019 la neutralité de l'État était assurée, garantie et visible. Les caldoches et les kanaks indépendantistes avaient vraiment le sentiment d'être écoutés, entendus, grâce notamment à l’action et au dialogue avec le Premier ministre Edouard Philippe. Après son départ de Matignon, ni Emmanuel Macron, ni les ministres des Outre-Mer successifs et les Premiers ministres suivants n'ont véritablement eu d'intérêt pour la question calédonienne. Cela s'est ressenti énormément. Ils ont oublié leur devoir de neutralité et ont tous soutenu le camp loyaliste qui avait voté pour Emmanuel Macron.

La nomination de Sonia Backès au secrétariat d'État chargée de la Citoyenneté de 2022 à 2023 a aussi été emblématique. Alors que le problème de la citoyenneté est tellement ambigu et explosif, le fait de nommer une loyaliste et une des plus virulentes contre l’indépendance constitue une entaille au devoir de neutralité flagrante.

En restant focalisé sur la mauvaise conscience coloniale, il n’y a pas de logique à préserver le statu quo institutionnel. Le rapport de force ne risque-t-il pas de tourner forcément au désavantage de la République poussant à une guerre civile avec d’un côté ceux qui considèrent qu’ils ont la logique historique et idéologique pour eux et de l’autre ceux qui n’ont que la force pour maintenir le système politique actuel ?

Nathalie Mrgudovic : Le gouvernement et le président de la République considèrent que la question coloniale a été réglée. Cela est vrai car, dès 1946, les colonies deviennent des territoires d'Outre-Mer et en 1958 il y a un véritable référendum. Les territoires décident de ce qu'ils veulent devenir. Il y a eu un choix. Le phénomène de décolonisation a eu lieu à ce moment-là. Pourtant en décembre 1986, la Nouvelle-Calédonie a été réinscrite par l'ONU sur la liste des territoires non autonomes et à décoloniser. Selon les critères de l'ONU, la décolonisation ne passe pas nécessairement par l'indépendance. Elle passe également par l'expression des populations concernées sur le statut qu'elles veulent adopter.

En 1988 et en 1998, avec la mise en place des accords de Matignon et de Nouméa, il y a eu la mise en place d'un véritable processus de décolonisation, puisqu'à terme il y avait les référendums d'autodétermination qui devait permettre aux populations d'établir ce qu'elles voulaient devenir.

Le problème concerne le troisième référendum de 2021 que les que les kanaks et que les indépendantistes n'ont pas voulu reconnaître et pour lequel ils ont décidé de ne pas aller voter. Pour eux, le processus n'a pas été complètement respecté puisqu'on leur a imposé ce troisième référendum, qu'ils n'ont pas voulu y participer et que le résultat leur a été imposé. 96 % des votants ont dit non à l’indépendance et à la pleine souveraineté. Les kanaks et les indépendants continuent de contester aujourd'hui ce résultat.

Jean-Eric Schoettl : Les démons calédoniens n’ont pas été définitivement exorcisés par les accords de Matignon et de Nouméa. Ils se sont réveillés, particulièrement dans toute une partie de la jeune population kanak. Le développement économique (que le nickel ne peut tirer à lui seul) et les programmes éducatifs n’ont pas réussi à intégrer une jeunesse mélanésienne pauvre, frustrée et oisive. Au sein du mouvement indépendantiste, les partisans de l’action violente n’ont jamais désarmé, comme le montre très tôt l’assassinat de Tjibaou. Le ressentiment contre le « colonisateur blanc » prend facilement un tour raciste, voire pogromiste. Récemment, les radicaux du camp indépendantiste ont poussé celui-ci à trahir l’esprit de l’accord de Nouméa en boycottant le troisième référendum. C’est la règle du jeu du processus de réconciliation qui a été ainsi dénoncée. C’était un retour à la case départ, catalysant une nouvelle flambée de violence. Nous la voyons se déchaîner aujourd’hui.

La situation actuelle, qui voit participer aux mêmes exactions voyous et militants, est insurrectionnelle. C’est un Ouvéa à grande échelle puisque les forces de l’ordre n’arrivent même pas à sécuriser la métropole de Nouméa et que la population non kanak doit se protéger par ses propres moyens. Deux réponses complémentaires doivent être apportées à cette crise. Elles relèvent de temporalités bien différentes : dans l’immédiat rétablir l’ordre ; puis, celui-ci une fois rétabli, rouvrir des perspectives d’avenir commun dans la République en appelant toutes les communautés à refonder un projet fédérateur.

Rétablir l’ordre impose d’employer les moyens commandés par l’extrême gravité de la situation, c’est-à-dire en instaurant non pas l’état d’urgence, qui est inadapté à ce qui ressemble à une guerre civile, mais l’état de siège prévu par l’article 36 de la Constitution et les articles L 2121-1 et suivants du code de la défense. Ils prévoient de confier le maintien de l’ordre à l’armée.

Quels sont les arguments qui démontrent que nous ne sommes plus dans une situation coloniale comme ce qu’on a connu avant les années 1960 ?

Jean-Eric Schoettl : La situation coloniale se caractérise par la domination des indigènes par les colons. Or, même si des inégalités socio-économiques persistent, la population autochtone de Nouvelle-Calédonie n’est plus dans un statut d’assujettissement. Les droits sont les mêmes pour tous les citoyens néo-calédoniens, supérieurs même pour les Kanaks puisqu’une partie de la population d’origine européenne est exclue du corps électoral régional. Au demeurant, c’est le rétablissement de l’égalité des droits électoraux au bénéfice des non kanaks installés depuis au moins dix ans sur le Caillou qui a mis le feu aux poudres.

Le dégel du corps électoral est une exigence démocratique incontournable. Comment admettre que des Français métropolitains ou polynésiens installés en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans, vingt ans, une génération, ne soient pas inscrits sur les listes électorales régionales ? Il est également légitime que les électeurs locaux ne soient pas des citoyens de passage. La solution du corps électoral glissant (inscription après dix ans de résidence sur le territoire), dégagée par le Conseil constitutionnel à la fin des années 90 est un compromis équitable entre les principes démocratiques et l’aspiration des autochtones à voir reconnaître la spécificité calédonienne.

Pour ne pas s’embourber dans cette question, il faut, d’une part, affirmer que les dix ans ne sont pas négociables (toute hésitation à ce propos pouvant attiser les troubles), d’autre part, ouvrir de nouveaux champs à la négociation. C’est ce que propose, dans le Figaro du 15 mai, Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des sceaux et ancien rapporteur de la mission d’information permanente sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie : « Le périmètre de l’accord de demain, c’est un projet économique, c’est un projet social, c’est un projet culturel. Il ne faut pas s’interdire d’aborder d’autres sujets que des questions institutionnelles. Il ne faut pas s’interdire de parler de répartition de compétences, de gouvernance plus efficace. Si on ouvre l’horizon, on trouvera des forces de bonne volonté ».

Nathalie Mrgudovic : Le droit au référendum et le droit à l'autodétermination ont été rendus possible. Ces recours sont inscrits dans le statut de la Nouvelle-Calédonie. Le fait que la population puisse réclamer un référendum d'autodétermination est un processus démocratique fort. Cela a véritablement participé au processus de décolonisation.

La République ne s’est-elle pas trompée et n’a-t-elle pas commis des erreurs faute d’avoir su mieux gérer les inégalités entre Kanaks et Caldoches ?

Nathalie Mrgudovic : Une part de la responsabilité revient directement à l'Etat et au gouvernement et une part de la responsabilité concerne les populations et les élus locaux.

Avec les accords de Matignon en 1988 et l'accord de Nouméa en 1998, des politiques de réajustements, de rééquilibrages politiques, économiques et sociaux ont pu être menées. L'Etat allait s'engager à investir encore plus d'argent pour permettre aux populations désavantagées, les kanaks, de pouvoir rattraper le retard sur le plan économique, de l’éducation, de la formation qu'ils avaient par rapport aux caldoches.

L’objectif était aussi de rattraper le retard en termes de gestion des institutions, de pratiques administratives, institutionnelles, politiques. Entre 1988 jusqu'à 2021, les Calédoniens ont eu la possibilité de pratiquer une autonomie élargie et de voir s’il était possible de passer à l'étape suivante : l'indépendance.

Mais il fallait compter sur le fait que la Nouvelle-Calédonie, encore une fois, n'est pas uniforme dans sa volonté d'émancipation. L'Etat a joué le jeu jusqu'au deuxième référendum, notamment en termes de financement, de formation et de délégation des pouvoirs. L'Etat a progressivement abandonné certains de ses pouvoirs administratifs en les transmettant aux autorités calédoniennes de manière pérenne. La gestion de l'éducation et d’une partie des services hospitaliers sont traités et encadrés en partie par le territoire. Une partie du pouvoir juridique a été lui aussi dévolu à la Nouvelle-Calédonie. Des pouvoirs locaux, notamment au niveau administratif, ont obtenu la capacité de pouvoir voter des lois.

Avec l'accord de Nouméa, une autre citoyenneté, la citoyenneté calédonienne, a fait son apparition. Seules certaines personnes ont le droit de voter en Nouvelle-Calédonie. Il y a deux listes électorales spéciales, une pour les référendums et l'autre qui est la liste électorale spéciale pour les élections provinciales. C'est celle qui cause problème en ce moment.

Jean-Eric Schoettl : La République a fait ce qu’elle a pu pour combler le fossé historique, culturel, économique et social entre les uns et les autres.

Quels étaient les ennemis qui jouaient contre nous, contre la France, dans le Pacifique sur cette crise ?

Nathalie Mrgudovic : Les Australiens n'ont pas toujours été très heureux de notre présence dans la région. Mais depuis la mise en place des accords de Matignon en 88 et de Nouméa en 98, les Australiens ont tempéré leur vindicte anti-française.

Avec la situation de crise actuelle, les Australiens ont exprimé leur inquiétude quant à la situation mais ils ne se sentent pas directement concernés ou menacés et n'ont pas l'intention d’intervenir dans une affaire considérée comme franco-française.

Le Vanuatu est un fort soutien de l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie défendue par les kanaks.

Les autres Etats de la région sont modérément actifs par rapport à la question de l'indépendance néo calédonienne.

LFI et la gauche radicale sont pour le droit de vote pour les étrangers en métropole, pour une immigration large et pour le métissage, mais contre le droit de vote pour des résidents de longue durée en Nouvelle-Calédonie. Que nous indique cette contradiction sur leur mentalité et sur la pensée occidentale, de manière plus générale ?

Jean-Eric Schoettl : Superbe paradoxe en effet. Imaginons, en transposant à la métropole les revendications des ultras du camp indépendantiste kanak, que les étrangers naturalisés soient, eux et leurs enfants, exclus du corps électoral appelé à élire les députés. Ce scandale serait justement dénoncé. Mais, pour une extrême gauche devenue raciste à force de manichéisme décolonial, le même scandale se justifie en Nouvelle-Calédonie, car c’est le blanc qui en pâtit.

Nathalie Mrgudovic : Au regard des discours à l'Assemblée nationale des représentants de la gauche et de l'extrême gauche, ils défendent avant tout le droit d'un peuple à obtenir son indépendance. La mauvaise conscience post coloniale est à l’œuvre, selon eux.

Les forces de gauche apportent leur soutien aux indépendantistes et sont opposés au projet de loi du gouvernement qui voudrait élargir le corps électoral à toute personne habitant en Nouvelle-Calédonie depuis au moins dix ans. Cela peut avoir une influence sur le droit d'un peuple autochtone à vouloir s'émanciper et à obtenir son indépendance.

La Nouvelle-Calédonie pourra-t-elle rester française si la République n'est pas capable d'assumer franchement des arguments pour le justifier ? Comment lutter efficacement contre cette mauvaise conscience post coloniale et quels seraient les arguments que nous devrions mettre en avant ?

Nathalie Mrgudovic : La France doit protéger, soutenir et assurer le principe d'égalité entre tous les citoyens français. A partir du moment où une partie de la population d'un territoire français clame haut et fort sa volonté de rester en France, les autorités se doivent de garantir leur sécurité, leur volonté de rester français, mais dans le territoire dans lequel ils ont fait souche. La France se doit d'être loyale aux loyalistes. La grandeur de la France compte toujours énormément.

La France a d’ailleurs développé une stratégie indopacifique depuis quelques années dans la région, lui permettant de se démarquer de l’approche des Etats-Unis face à la progression de la Chine.

La France, elle, a voulu développer une stratégie indopacifique beaucoup plus axée sur les aspects environnementaux et commerciaux.

Grâce à ses territoires d'Outre-Mer dans le Pacifique Sud, en Calédonie, en Polynésie, à Wallis et Futuna, dans l'océan Indien, à La Réunion, à Mayotte, la France légitimise sa stratégie en se réclamant comme une puissance régionale.

La France a développé une stratégie indopacifique et a noué des relations diplomatiques particulières avec l'Inde, avec Singapour et l'Indonésie.

Cela apporte à la France une légitimation de la présence française dans ces régions-là.