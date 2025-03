La mécanique de corruption derrière l’arrestation du maire d’Istanbul est courante en Turquie et voilà comment elle est devenue un outil d’oppression politique

Tulin Dzhengiz est maître de conférences en développement durable au département de stratégie et de développement durable de l'Université métropolitaine de Manchester. Elle a rejoint MMU en novembre 2022. Avant d'occuper ce poste, elle était chercheuse postdoctoral à l'université d'Aalto, School of Business, en Finlande. Ses recherches les plus récentes ont consisté à discuter avec des entreprises turques de leurs pratiques commerciales, en particulier dans le secteur du textile.