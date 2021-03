La malédiction des Républicains : Nicolas Sarkozy…

Le président français Emmanuel Macron et son prédécesseur Nicolas Sarkozy participent à une cérémonie en hommage aux résistants de la Seconde Guerre mondiale tués sur le plateau des Glières.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Nous vous avons narré hier la première saison du « Parrain ». Nicolas Sarkozy ayant décidé de ne pas se présenter en 2022, la guerre des bandes allait faire des trouées sanglantes dans les rangs des Républicains. Voici maintenant la saison 2, bien moins sanglante mais beaucoup plus surprenante.

Il se murmure qu’en 2022, Nicolas Sarkozy appellerait à voter Macron. Le Journal du Dimanche et Libération en parlent longuement. Mais pas Le Figaro. Ce journal de la bonne bourgeoisie ne veut pas plonger ses lecteurs dans la plus profonde des afflictions. Sarkozy et Macron se parlent souvent car ils s’apprécient. Plus âgé et plus expérimenté, l’ancien président de la République prodigue des conseils à l’actuel locataire de l’Elysée. Macron les écoute mais quand même pas toujours. C’est Sarkozy qui lui a donné les noms de Darmanin et de Castex. Concernant ce dernier, il regrette amèrement de l’avoir écouté.

Il demeure que Sarkozy pourrait donc appeler à voter Macron en 2022. Ce scénario est en gestation mais pas encore écrit. Pour vous - et rien que pour vous - nous avons fait l’effort d’imaginer les prochaines saisons du « Parrain ». Saison 2. Sarkozy appelle à voter Macron et une masse d’électeurs républicains suivent : l’actuel président de la République est alors assuré d’un nouveau quinquennat.

Saison 3. Les Républicains présentent un candidat. Le Parrain pourrait-il appeler à voter contre son propre camp ? C’est peu probable. Et en proie à d’indicibles tourments, il renoncera à soutenir Macron.

Saison 4. Dégoûtés et écœurés par le ralliement de Sarkozy à Macron, les électeurs républicains manifestent leur colère en votant massivement (avec les électeurs de Mélenchon) en faveur de Marine Le Pen. Et c’est elle qui est élue présidente de la République. On suivra avec intérêt tous ces épisodes sans en privilégier aucun.