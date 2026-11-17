ATLANTI'CULTURE
17 novembre 2026
« La légende » de Boualem Sansal : La colère et la peine d'un écrivain écloses dans les geôles algériennes
« Cette histoire ne m’appartenait pas. Elle circulait sans moi » : c’est tout le paradoxe que raconte Boualem Sansal dans ce livre, devenu à la fois prisonnier et otage d’une légende forgée par d’autres, sans jamais passer par lui. Entre humiliation physique, poésie récitée pour tenir les murs à distance et mouvement de solidarité venu de l’extérieur, ce récit autobiographique interroge ce que la littérature peut encore contre l’arbitraire. Comment se réapproprier sa propre histoire quand elle a déjà traversé cinq continents sans vous ?
5 min de lecture
« Un jour, on découvre que l’on vit dans un monde inversé - où la vérité dérange, où la justice inquiète, où la liberté fait peur. C’est dans ce « pays des miracles » que mon histoire commence. Ou peut-être qu’elle finit. J’ai compris que cette histoire ne m’appartenait pas. Elle circulait sans moi. Elle est née dans la tête du grand magistrat, elle est passée par un tribunal d’exception, par la prison, par les médias des cinq continents, elle s’est chargée des colères et des espoirs des uns et des autres. A aucun moment elle n’est passée par moi. Mon récit me permet de me réapproprier la légende, et rappelle ce qu’est une justice aux ordres, un pouvoir sans contrepoids, la peur quand elle s’installe dans la langue. Les bourreaux prospèrent dans l’anonymat ; la lumière commence par les désigner. Ces pages n’adoucissent rien : elles éclairent… »
Boualem Sansal
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Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).