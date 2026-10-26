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Une capture d'écran d'une diffusion en direct de Tesla, datée du 16 octobre 2026, montre la présentation, le 15 octobre, de la nouvelle génération de sa voiture électrique Roadster à McGregor, au Texas (États-Unis).
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LE GOUT DU RISQUE

26 octobre 2026

La leçon du Tesla Roadster : l’Europe doit retrouver l’esprit pionnier

Le Tesla Roadster promet des performances hors normes. Technologies inspirées de SpaceX, production repoussée : les annonces d’Elon Musk appellent à la prudence. Ce projet pose une question : pourquoi l’Europe peine-t-elle tant à imaginer les prochaines ruptures industrielles ?

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Tesla , industrie , innovation , USA , europe , roadster , démonstration

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A PROPOS DES AUTEURS
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Michael Valentin
Associé fondateur d’OPEO Consulting

Michael Valentin, associé fondateur d’OPEO Consulting et d’OSS Ventures, auteur du Modèle Tesla, de La méthode Elon et d’Industrie : faire de l’incertitude une force.

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