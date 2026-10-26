LE GOUT DU RISQUE

La leçon du Tesla Roadster : l’Europe doit retrouver l’esprit pionnier

Le Tesla Roadster promet des performances hors normes. Technologies inspirées de SpaceX, production repoussée : les annonces d’Elon Musk appellent à la prudence. Ce projet pose une question : pourquoi l’Europe peine-t-elle tant à imaginer les prochaines ruptures industrielles ?