« La France est notre ennemi traditionnel et éternel ». C’est un ministre algérien qui vient de dire ça…

Des Algériens sur les Champs-Elysées, en juillet 2019.

Et l’Algérie elle est notre ennemi traditionnel et éternel ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ce dimanche Castex devait se rendre en Algérie pour une rencontre interministérielle. Il avait prévu d’emmener avec lui trois ministres. Le gouvernement algérien a jugé que c’était insuffisant et confronté à cet affront, il a annulé la visite.

Un Premier ministre et trois ministres seulement ! L’insulte était en effet de taille. Plus meurtri, plus indigné que d’autres, le ministre algérien du Travail, Hachemi Djaâboub, s’est vengé de cette offense qui attentait à la dignité de son grand et beau pays. Il a trouvé les mots nécessaires : « la France est l’ennemi traditionnel et éternel de l’Algérie » !

Traditionnel ? Nous avons le plus grand respect pour les traditions de l’Algérie. Eternel ? Si tel est le cas, il ne sert à rien de nous excuser et de demander pardon sans relâche. Bizarrement, le gouvernement français n’a pas réagi à la sortie d’Hachemi Djaâboub. En 1830, nous avons envahi l’Algérie pour moins que ça…

Il nous revient que sur le sol de « l’ennemi traditionnel et éternel » de l’Algérie résident plusieurs millions d’Algériens. Nous les avons contraints à venir pour pouvoir les humilier, les stigmatiser et les insulter. Il est du devoir du pouvoir algérien de les rapatrier d’urgence pour les mettre en sûreté.

En Algérie, le pouvoir réel est détenu par une clique militaire qui vit de la rente gazière. Des centaines de milliers d’Algériens ont manifesté et manifestent contre elle. Le seul « ennemi traditionnel et éternel » de cette clique c’est le peuple algérien qu’elle étouffe.