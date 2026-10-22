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Emmanuel Macron, Friedrich Merz, la ministre des armées, devant un avion de chasse Rafale de l'armée de l'air française, dans un hangar de la base aérienne de Nörvenich, en Allemagne de l'Ouest, le 17 juillet 2026.
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POINT DE VUE

22 octobre 2026

La France dans les affres de la préservation de son autonomie stratégique

La France fait de l’autonomie stratégique une priorité, mais ses ambitions se heurtent à des fragilités industrielles et à des divergences croissantes avec ses partenaires européens. Des difficultés des Forges de Tarbes, cruciales pour la production d’obus de 155 mm, aux retards des programmes d’armement franco-allemands, en passant par la montée en puissance de l’industrie de défense allemande, le décalage entre les discours et les capacités productives interroge. Derrière les ambitions de souveraineté, c’est la capacité de la France à peser durablement en Europe qui est en jeu.

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MOTS-CLES

autonomie stratégique , stratégie , défense , industrie , armement , usines , missiles , Emmanuel Macron , France , Allemagne , partenaires européens , coopération , industrie de l'armement , obus , énergie , Spatial , SpaceX , Galiléo , Capital , Budget , Coût

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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H16 tient le blog Hashtable.

Il tient à son anonymat. Tout juste sait-on, qu'à 37 ans, cet informaticien à l'humour acerbe habite en Belgique et travaille pour "une grosse boutique qui produit, gère et manipule beaucoup, beaucoup de documents".