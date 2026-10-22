POINT DE VUE

La France dans les affres de la préservation de son autonomie stratégique

La France fait de l’autonomie stratégique une priorité, mais ses ambitions se heurtent à des fragilités industrielles et à des divergences croissantes avec ses partenaires européens. Des difficultés des Forges de Tarbes, cruciales pour la production d’obus de 155 mm, aux retards des programmes d’armement franco-allemands, en passant par la montée en puissance de l’industrie de défense allemande, le décalage entre les discours et les capacités productives interroge. Derrière les ambitions de souveraineté, c’est la capacité de la France à peser durablement en Europe qui est en jeu.