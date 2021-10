La France africaine ?

Emmanuel Macron s'exprime lors du Sommet "Afrique-France" réunissant quelque 3000 entrepreneurs, artistes ou personnalités sportives du continent africain à Montpellier, le 8 octobre 2021.

Ce titre, qui ne paraîtra provocateur qu’aux ignorants, ne se réfère pas en effet à l’ouvrage éponyme – et un peu prophétique - que j’avais publié il y a 20 ans au Pré aux Clercs mais au débat qu’en marge du récent sommet de Montpellier, Emmanuel Macron et Eric Zemmour ont lancé sur la part d’africanité de la France. Il ne s’agit donc pas ici d’un article engagé mais d’une tentative d’approche scientifique d’un thème clivant et sur lequel fleurissent amalgames et désinformation.

Jean-Paul Gourévitch est depuis 1987 consultant international sur l'Afrique, les migrations et l'islamisme radical. Il a enseigné à l'Université Paris XII Créteil. Écrivain, essayiste et formateur il est également spécialiste de la littérature de jeunesse.

Des chiffres pour y voir clair

Quand Emmanuel Macron énonce que « près de 7 millions de Français, sont intimement liés à l’Afrique », il crée lui-même l’ambiguïté en précisant qu’il s’agit de « la première et de la seconde génération », donc les immigrés et leurs descendants directs.

Cette formule est en effet largement en décalage avec les chiffres de deux organismes officiels : l’OFII (Office Français de l’immigration et de l’Intégration) dont le directeur Didier Leschi a publié en octobre 2018 pour la Fondation pour l’Innovation Politique le rapport « Migrations : la France singulière » ; et France-Stratégie, institution rattachée au Premier Ministre même si l’organisme précise que « les opinions exprimées dans ce document n’ont pas vocation à engager la position du gouvernement », qui a publié en 2020 une analyse de l’évolution de 1990 à 2015 des immigrés extra-européens et de leurs enfants de moins de 18 ans dans 55 « unités urbaines » de plus de 100 000 habitants.

De ces deux publications, qui ne tiennent compte que de l’immigration régulière et datent de quelques années, on peut tirer schématiquement les trois conclusions suivantes.

Les immigrés représentent 11% de la population métropolitaine et leurs enfants de moins de 18 ans dont au moins un parent est immigré, environ 25% de leur classe d’âge avec une proportion plus importante dans les unités urbaines considérées.

Dans cette population, les extra-européens sont très largement majoritaires et, si on regarde de plus près l’évolution du solde migratoire et du solde naturel, ceux liés à l’Afrique subsaharienne sont aussi nombreux et bientôt plus que ceux liés au Maghreb.

Le total de ces deux populations de confession très largement musulmane avoisine les 10 millions d’habitants.

En amalgamant Français et immigrés ayant conservé leur nationalité, première et seconde génération, Maghrébins et Africains subsahariens, le Président ne contribue pas à la clarté du débat qu’il a voulu vivifier.

Deux conceptions de l’histoire

Pour le Président Macron, « on ne peut pas avoir une France qui construit son propre roman national si elle n'assume pas sa part d'africanité, si elle ne (sic) regarde pas à travers ces pages sombres ou heureuses". Au contraire, pour Eric Zemmour qui a envoyé pendant ce sommet un tweet explicite : « Emmanuel Macron veut dissoudre la France dans l’Afrique. Que Ouagadougou reste Ouagadougou et que Montpellier reste Montpellier ! »

Ces déclarations cristallisent deux dynamiques historiques opposées. Celle d’Emmanuel Macron est fondée sur un héritage qu’il n’a pas choisi, qui est contesté par une partie de la jeunesse africaine présente à Montpellier, mais qu’il assume pour construire une nouvelle relation avec une Afrique subsaharienne dont il a pris soin de ne pas inviter à ce sommet les chefs d’Etat. Pour Eric Zemmour, si les Français ne se mobilisent pas pour un grand sursaut national qu’il appelle de ses vœux, avant peut-être de prétendre l’incarner, la France perdra son identité qui se fragmentera dans un ensemble multiethnique informe, prélude au « Grand Remplacement » qui n’est pas seulement celui de la population résidant en France mais celui des valeurs de sa civilisation.

Campagnes de propagande

Le sommet de Montpellier apparait ainsi comme une opération de propagande, bien en deçà des enjeux de la refondation des relations entre la France et l’Afrique et d’un XXIe siècle qui ne se construira pas sans les Africains ni contre eux.

Macron, qui sait que plus de 9 sur 10 des Maghrébins et des Africains résidant en France (et 92% à 95% de musulmans) ont voté pour lui contre Marine Le Pen, veut mobiliser cet électorat traditionnellement peu motivé, en l’élargissant à l’ensemble des diasporas sur le territoire qui représentent près de 14 millions d’habitants. Son show auquel il a eu l’habileté d’associer Achille Mbembe, le célèbre intellectuel camerounais théoricien du post-colonialisme et pourfendeur de la Françafrique, les actions de sensibilisation préalable d’un Comité Présidentiel pour l’Afrique à sa dévotion, les sommes dépensées, ses engagements à long terme et ses promesses immédiates convergent vers cet objectif. Au risque de s’être trompé de combat, s’il ne trouve pas en face de lui comme adversaire un représentant de l’extrême-droite.

Zemmour, qui veut incarner la « résistance », a choisi de se positionner comme son contradicteur le plus déterminé et combatif, en se présentant comme l’héritier du gaullisme et de la droite populaire, en proposant sa synthèse historique et géopolitique sur le destin de la France et en soulignant qu’il dit tout haut ce qu’une majorité de Français qui souffrent de l’immigration, de l’insécurité et de l’islamisme ressentent et que les medias inféodés au pouvoir ou à la gauche donneuse de leçons s’efforcent de camoufler ou de minimiser. Au risque d’apparaître comme le porte-parole d’une France qui n’a pas pris le virage du XXIe siècle et, qu’il se présente ou non, d’avoir durablement fracturé une fraction de l’opinion publique qui ne veut pas renouveler le contrat du Président avec le pays mais voit mal par qui le remplacer.

Jean-Paul Gourévitch est consultant international sur l’Afrique et les migrations. Il a publié fin 2020 La France en Afrique, 1520-2020, vérités et mensonges (L’Harmattan) et va sortir dans quelques semaines La tentation Zemmour et le Grand Remplacement (éditions Ovadia).

