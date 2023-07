La France a dû importer de l’électricité allemande pendant le week-end du 14 juillet et voilà ce que ça révèle

La vue d'un réseau électrique, alimentant une centrale, près d'un champ de tournesols; image d'illustration.

Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège et à Télécom Paris. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.

Atlantico : Lors du week-end du 14 au 16 juillet 2023, RTE a procédé à l’arrêt de plusieurs réacteurs français, ce qui a contribué à remplacer de l’énergie à base de nucléaire français bas carbone par de l’énergie utilisant du charbon allemand. Comment expliquer cette manœuvre ?

Damien Ernst : L'arrêt de quelques réacteurs nucléaires ce week-end est lié à la vague de chaleur que l'on observe. Les centrales installées en bord de rivières prélèvent et rejettent de l'eau dans ces dernières. Les opérateurs des centrales doivent respecter des règles environnementales strictes pour éviter un trop grand réchauffement des cours d'eau. Le respect de ces règles les amène parfois en période de canicule à devoir stopper des réacteurs. C'est ce qui s'est passé récemment.

La France avec les moyens de production qu’elle avait, aurait pu théoriquement couvrir cette perte de production avec ses centrales au gaz ou avec de l'hydraulique. Mais c'était économiquement plus intéressant d'importer plutôt de l'électricité.

Comment expliquer cette manœuvre alors que la logique de la transition énergétique voudrait que l’on utilise le moins d’énergie carbonée possible ?

Pour les acteurs du marché d'électricité, il n’y a pas de logique de diminution de CO2. Pour eux, la logique est une logique de prix et de rentabilité. Le pilotage des centrales se fait uniquement selon cette logique de prix. Pour les Allemands arrêter leurs centrales au charbon pour quelques heures, quand le renouvelable est suffisant, n'a pas de sens économiquement car éteindre et rallumer une centrale au gaz coûte cher. Pour les Français, il est économiquement souvent plus intéressant de se sourcer en électricité avec des centrales au charbon allemandes que d'utiliser des centrales au gaz localisées en France qui peuvent s'adapter très bien à la demande.

Les Allemands ne vont par exemple pour couper nécessairement couper leurs centrales au charbon quand même cela pourrait être fait.

Si les prix sont bas sur les marchés, les Allemands pourraient jouer sur leur centrale à charbon mais ils ne savent pas le faire. Les Allemands ont décidé de ne pas couper leurs centrales à charbon pour des raisons économiques. Les Français ont utilisé cette opportunité économique pour garder leur eau dans les barrages, les centrales de pompage turbinage pour plus tard.

On n’opère pas un réseau électrique avec comme fonction objective de diminuer son empreinte CO2 au niveau européen. Les différents opérateurs sont en compétition et opèrent leur machine dont le seul but est de diminuer pour eux les coûts de production.

Cela pourrait-il se répéter et est-ce qu’il n’y a pas un paradoxe avec notre modèle nucléaire ?

Ce scénario se répètera jusqu’à partir du moment où la taxe carbone (de 80 à 100 euros la tonne), le prix du carbone va augmenter. Les Allemands vont accepter d’arrêter leurs centrales au charbon car c’est trop cher. Les Français décideront de produire à ce moment-là avec de l’hydraulique par exemple.

Est-ce que l’Allemagne pourrait faire du chantage via ce système ?

Non, il s’agit d’un système de marché. Il y a un couplage de marché. Ils peuvent éventuellement faire du chantage dans le futur quant à la manière de réorganiser les marchés dans le futur. Mais là, les accords de marché sont établis. Tout le monde joue les règles du jeu.