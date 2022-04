"La fabrique de l'enfant transgenre" de Caroline Eliacheff, Céline Masson : un coup de gueule pour un débat nécessaire

Caroline Eliacheff est une pédopsychiatre et psychanalyste renommée.Sa carrière, toute dédiée aux enfants et aux bébés, s'est déroulée principalement au sein de l'APHP, à Paris. Auteur, essayiste, elle a publié de nombreux ouvrages sur la psychologie des bébés et les psychopathologies des enfants et adolescents. Fille de Françoise Giroud et un temps épouse de Robert Hossein, femme du producteur Marin Karmitz, elle a contribué à trois scénarii de films de Claude Chabrol (dont Merci pour le chocolat). Elle préside l'association La cause des bébés, et coordonne, avec Céline Masson, l'observatoire des discours idéologiques sur l'enfant et l'adolescent, la Petite Sirène.

Céline Massonest psychanalyste et professeur d'Université, où elle enseigne l'histoire des sociétés, des sciences et des conflits. Elle a écrit plusieurs essais sur l'adolescence -dont L'adolescent face à Facebook - l'exil, la création, la douleur, et leurs processus psychologiques. Elle préside l’Association Française de Recherche sur les Processus de Création, Pandora.