Des supporters de l'équipe du Maroc sur les Champs-Elysées après la victoire contre l'Espagne.

Atlantico : Les victoires de l’équipe du Maroc contre l’Espagne en quart de finale de la Coupe du monde de football ont été suivies en France de scènes de dégradations et de slogans haineux, y compris antisémites. Comment expliquer ce phénomène ?

Fadila Maaroufi : Il y a un antisémitisme qui unit la Oumma, il a été renforcé par les fondamentalistes les 30 dernières années aussi bien au Proche-Orient, au Moyen-Orient qu’en Occident au sein de la population musulmane. Les plus fondamentalistes ont pu jouir d'une liberté pour exercer un prosélytisme et une pression sur la communauté musulmane en Europe. La coupe du monde se passe au Qatar, le pays qui finance les Frères Musulmans, des images de la coupe du monde montrent des drapeaux palestiniens brandis par les musulmans quelles que soient leurs origines de pays du Proche et Moyen-Orient.

La coupe du monde au Qatar est une vitrine formidable et une occasion de rêve pour eux. C'est le moment idéal d’affirmer leur suprématisme. Le Qatar, ce pays qui investit le plus au monde dans l’activisme des Frères Musulmans sur le sol européen, accueille chez lui tous ceux contre qui, de manière larvée, il mène une guerre de conquête.

Nos pays dont la France et la Belgique refusent de voir l’antisémitisme et le suprématisme qui règne au sein de la population musulmane, il y a clairement a un déni. On peut l'expliquer par la vision victimaire que la gauche pose sur les personnes issues de l'immigration et sur les musulmans. Il suffit de s’intéresser au nombre d’enfants juifs que l’on peut trouver dans les établissements scolaires publics. À Bruxelles, les enfants juifs ne fréquentent plus les écoles publiques à cause du harcèlement et de la violence qu'ils subissent de la part des enfants musulmans. Pour lutter efficacement contre l’antisémitisme, il faut d’abord admettre qu'il y a un problème chez les enfants musulmans. Au lieu de faire ce travail, la solution proposée par les directions d'écoles publiques aux Juifs est de quitter leurs établissements et d'inscrire leurs enfants dans les écoles privées juives.

Quelle société sommes-nous devenus pour accepter ce genre de dérive ?

Avons nous, au nom d’une volonté de "créolisation heureuse" accepté de transiger sur certaines valeurs françaises ?

L'Etat doit réaffirmer son autorité et défendre ses valeurs de savoir-vivre, de respect de nos lois. Nous avons tout fait pour éviter la guerre après 1945, l'idée était d'avoir des pays qui luttent contre le racisme et l'antisémitisme. Cette idée, tout à fait louable au départ, s’est transformée en monstruosité idéologique, usurpée par les apparatichiks pseudo antiracistes occupés à déstructurer notre société de l’intérieur et à la fracturer. La paix ne peut exister que si toutes les parties participent au travail patient d’éducation aux valeurs occidentales (tolérance, respect de l’autre etc). Or, on voit qu'un certain nombre de groupes sociaux, religieux et politiques imposent une autre vision du monde qui est opposée à notre modèle occidental. Si cette destructuration sociale continue, si les valeurs produites par l’Occident tendent à disparaître sous la pression de l’idéologie séparatiste, il me semble que le danger d’une guerre civile n’est pas à écarter.

Je pense vraiment, que la seule manière d'éviter la guerre civile est de défendre plus que jamais nos belles valeurs : notamment la laïcité. Il faut que les gens comprennent que la laïcité n’est pas uniquement le droit de croire ou de ne pas croire, mais de protéger l’espace public commun contre l’incrustation des idées religieuses agressives. Il ne suffit pas de créer des cours de laïcité pour les nuls, comme le fait la France, mais de mener un travail explicatif et éducatif auprès des jeunes. La France et la Belgique n'ont pas à endosser les erreurs du passé colonial, nos pays ont eu cette intelligence de faire un travail critique. L'histoire doit être racontée dans des établissements scolaires avec une critique de ce qui n'allait pas mais aussi de valoriser l’apport fondamental de la civilisation occidentale au monde. Après tout, c’est en Occident que la critique de l’esclavage a été formulée, c’est chez nous que l’idée de la tolérance et du libéralisme était développée, c’est la culture européenne de la deuxième moitié du XXe siècle qui a produit la critique raisonnée et sans concession de l’oppression des groupes sociaux et ethniques. Souvent, les discours séparatistes anti-occidentaux taisent ces acquis incontestables de la culture européenne, pour mieux la détruire.

Nous laissons trop les minorités et les opposants au monde occidental noircir notre image, sans contester leurs mensonges et exagérations. L’Occident n'a plus rien à prouver en termes de lutte contre le racisme et d'ouverture sur le monde.

Est-ce un processus volontaire ou bien inconscient dans nos sociétés ?

Je pense que nos pays n'étaient pas conscients au départ des enjeux : une population venue pour travailler et dont on ne connaissait pas la culture, n’était pas envisagée comme pouvant produire des ennemis de l’intérieur. Les vagues d'immigration des pays européennes sont venues travailler en France et en Belgique avec une religion commune, ils se sont assimilés au pays d'accueil sans difficulté. Je pense que la France comme la Belgique pensaient que cela se passerait de la même manière pour l'immigration venue des pays musulmans. Ou plutôt, la question d’intégration ne se posait pas, en l'absence d’expérience négative.

Après la chute du communisme, la gauche européenne, restée orpheline idéologiquement, a cherché de nouveaux damnés de la terre, pour remplacer les anciens. Ils n’ont rien trouvé de mieux, pour assouvir leur narcissisme, que d’enfermer les populations immigrées dans le carcan de leurs cultures, dans leur visions du monde qui allaient souvent à l’encontre de nos valeurs de la défense des droits humains, de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la liberté individuelle.

Les fondamentalistes l'ont compris, et ils ont profité de la situation en retournant nos valeurs contre nous. Nous devons cesser de nous sentir coupable, reprendre confiance et renvoyer à leurs responsabilités les musulmans. Il faut neutraliser les associations militantes anti-occidentales (des groupes décoloniaux, des faux antiracistes, des néo-féministes,... ) qui détruisent notre paix sociale en mettant de l'huile sur le feu en permanence.

La France, et la Belgique, ont-ils particulièrement raté leurs tentatives d’assimilation comparativement à d’autres pays?

La France, la Belgique ne sont pas les seuls pays d'Europe à avoir raté l'assimilation, d'autres pays en Europe se retrouvent dans les mêmes difficultés. Certains pays, comme le Danemark ou la Suède ont fini par réagir. La France et la Belgique sont particulièrement touchées par le militantisme islamiste et sont en danger. Pour des raisons différentes. La France, parce qu'elle est une nation forte avec une histoire des révolutions sociales, des Lumières, elle a su imposer une laïcité et maintenir une identité riche et forte. En tout cas, pour le moment. Elle est attaquée justement parce qu'elle est capable de résister.

La Belgique, et particulièrement Bruxelles, ont été touchées, parce que les Institutions Européennes, l'OTAN s'y trouvent. Se sont des lieux qui permettent à des associations d'obtenir des fonds et d'influencer les politiques des pays de l'Union Européenne, comme le montrent les affiches prosélytes du voile, financées par l'UE. Par ailleurs, les institutions européennes sont en proie aux associations décoloniales, aux associations LGBT qui utilisent l'UE pour imprégner nos pays de leur idéologie : le transactivisme, l’inclusivisme, le neo-féminisme punitif, le faux anti-racisme, le décolonialisme etc. Leur objectif est d’effacer notre histoire en déboulonnant les statues des grandes figures qui ont fait l'histoire de France ou de Belgique, et en la réécrivant à la sauce idéologique post-moderne. Ces associations ne veulent plus que les sciences, les Lumières et donc la Raison soient les fondements de nos sociétés. On voit progressivement s’installer à leur place les croyances et les idéologies.

Il est impératif de combattre ces obscurantistes tant que nous sommes encore en capacité numérique de retourner la situation mais cela risque de devenir de plus en plus compliqué si nos hommes et femmes politiques n'ont pas de vision à long terme pour la Nation et les citoyens.

Qui ou quoi saurait changer les dynamiques d’un métissage occidental qui se fait dans une forme de haine des sociétés d’accueil ?

Les médias doivent jouer leur rôle d'informer les citoyens. Or, là aussi, nous avons des journalistes qui sont imprégnés par l'idéologie woke et qui sont des alliés des islamistes (consciemment ou pas).

Nous avons besoin de travaux d’experts qui ont travaillé depuis plusieurs décennies sur ces questions, mais là encore nos universités sont gangrenées par le wokisme. Il faut protéger les chercheurs et professeurs qui font des analyses critiques des idéologies pernicieuses et dangereuses. Ceux qui connaissent bien l’idéologie des Frères Musulmans, s’aperçoivent que toutes les sphères de la société (éducation, politique, associations, l'armée,… ) sont imprégnées par l’idéologie frériste.

Les associations militantes devraient être contrôlées par des experts indépendants, et bien formés, sur leur travail et leurs objectifs.

Par ailleurs, il faut absolument cesser de négocier avec les autorités musulmanes. La religion doit rester dans la sphère privée et personnelle. C’est non–négociable. Lorsque les hommes politiques s’adressent aux représentants musulmans lors de débordements communautaires et des conflits, ils ne font que dévaloriser, discréditer et affaiblir l’autorité de l’État et ses représentants (police, armée,.. ).

Les services de déradicalisation ne servent à rien, il faut être conscient que la plupart de ces services servent l’agenda frériste. Quand une institution fait appel aux services d’une association de lutte contre les discriminations, ces dernières culpabilisent les personnes non musulmanes en leur disant qu’ils sont racistes et islamophobes et ils victimisent les musulmans qui revendiquent et ou qui veulent imposer leurs normes. On le voit aussi en Belgique sur les revendications des femmes prosélytes avec la question du voile dans l’enseignement supérieur.