La crème solaire est le seul produit cosmétique anti âge dont vous ayez vraiment besoin

La crème solaire a de nombreux bienfaits.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie" , aux éditions Telemaque

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Atlantico : Selon le docteur Fayne Frey, 80 % des changements cutanés que nous associons à l'âge sont en fait causés par les rayons ultraviolets du soleil. Selon lui, la crème solaire permettrait d’éviter le vieillissement de la peau. A quel point les rayons du soleil abîment-ils la peau ? Comment les écrans solaires préviennent-ils les signes du vieillissement ?

Christophe de Jaeger : Ce médecin part du constat suivant : si on regarde les fesses d’un sujet âgé, on s’aperçoit qu’il n’y a pas de rides, de dermatoses ou encore de plaques. La peau ne vieillit pas. C’est quelque chose qui paraît tellement évident mais personne ne s’y intéresse. Un exemple que l’on peut donner et qui est assez frappant : une étude avait montré que chez un conducteur de poids lourd sur les routes américaines, il y avait toujours une partie de son visage exposée au soleil. En fin de carrière, on s’aperçoit véritablement qu’il avait deux faces. Une face normale, plutôt jeune, et une autre extrêmement ridée avec une couleur terreuse, laquelle était due à cette exposition importante et prolongée aux rayons du soleil. Sa peau avait vieilli de façon hallucinante.

L’étude dont on parle cette fois nous met face à une réalité que l’on a plus ou moins vécu. Il y a deux types d’ultraviolets : les B, qui sont superficiels et vont provoquer l’érythème ou le coup de soleil ; et les A qui vont être responsables d’un certain nombre de dommages cellulaires, à la fois sur les kératines et vont provoquer des mutations génétiques, en jouant sur les mélanocytes, responsables de la couleur de la peau. Quand notre peau est agressée, il y a une barrière de mélanocytes qui s’organise pour faire écran et protéger le reste de notre organisme. Ces mélanocytes vont rester de plus en plus pigmentés, et c’est ce qui va se passer avec certaines taches brunes, qui vont être des taches de cimetière, ou lentigo.

Il y a deux autres types de fibres qui sont le collagène et l’élastine, éléments de structure et d’élasticité. Les ultraviolets de type A vont arriver à briser ces protéines. Quand celles-ci sont brisées, les rides apparaissent et peuvent ensuite faire l’objet de médecine esthétique ou de chirurgie esthétique.

Pour le médecin dont il est question dans l’article, on devrait protéger notre peau de façon plus régulière. Si on la protège dès notre plus jeune âge en utilisant des crèmes solaires, on va éviter cette cascade d’altérations qui vont survenir à tous les niveaux. Cette protection va également empêcher la Kératinocyte de la kératose ou de l’épaississement de la peau.

Toute cette cascade pourrait être évitée si on mettait des crèmes solaires, qu’elles soient de type minérale ou chimique. L’important est qu’elles protègent. Lui recommande des crèmes solaires d’indice 50, à appliquer dès le matin. Ensuite, il faut savoir la renouveler. D’après lui, cela nous permettrait de conserver nos cellules. Les fibroblastes doivent rester le plus jeune possible afin de produire de façon convenable des collagènes et des élastines.

Attention : il faut mettre les crèmes solaires sur une base quotidienne, avec un renouvellement quotidien. Ce n’est pas simplement quand on va à la plage ou à la piscine. Ce médecin milite pour la mise en place d’un écran soleil permanent. Cela ne permet pas de rajeunir la peau mais cela l’empêche de vieillir. La peau reste jeune très longtemps. Autre exemple qui me vient à l’esprit : les marins exposés au soleil, du fait de la réverbération permanente, ont des teints hâlés. En réalité, ils ont une peau extrêmement abîmée. Quand vous êtes des travailleurs exposés au soleil, vous devez vous protéger grâce à un écran soleil pour conserver une peau saine.

La crème solaire peut-elle être efficace sur le long terme, et non pas seulement comme protection solaire ?

Il est nécessaire de faire plusieurs applications dans la journée. La crème solaire va s’user assez vite.

Quels sont les effets indésirables d’une utilisation trop fréquente de la crème solaire ?

A une certaine époque, il y avait des produits potentiellement cancérigènes, mais ils ont disparu du marché. La vraie question porte sur la qualité des crèmes, qui puissent réellement protéger la peau.

Autre petit point négatif si vous partez en vacances et voulez bronzer : si vous mettez de la crème en permanence, vous allez rentrer de vacances assez blanc, c’est aussi le revers de la médaille si je puis dire. Il y a un juste milieu à trouver entre les critères esthétiques qui valident de bonnes vacances et la bonne santé de la peau.