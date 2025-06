Le Dr Christopher Pich est professeur associé en marketing à la Nottingham University Business School. Avant de travailler à la NUBS, il était maître de conférences en marketing à l'Université de Nottingham Trent (2012-2024) et a enseigné des modules de premier et deuxième cycles portant sur la gestion stratégique de marque, la gestion du marketing, la communication marketing intégrée, les principes du marketing, les méthodes de recherche et le projet de recherche.